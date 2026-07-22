Płonący Mercedes na S3

Dramatyczne sceny rozegrały się na dolnośląskim odcinku drogi S3 w środę wieczorem. Służby ratunkowe otrzymały informację o palącym się pojeździe tuż przed godziną 19:00.

- Przed godziną 19:00 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze otrzymał zgłoszenie o pożarze pojazdu osobowego na drodze ekspresowej S3

- poinformował mł. kpt. Marek Malich ze straży pożarnej w Kamiennej Górze.

Okazało się, że ogniem objęty jest samochód osobowy marki Mercedes. Pojazd zapalił się na odcinku prowadzącym w stronę granicy z Czechami. Na szczęście, jak potwierdzają służby, nikomu nic się nie stało.

S3 zablokowana! Strażacy apelują do kierowców

Na miejscu pojawiły się zastępy straży pożarnej, które rozpoczęły akcję gaśniczą. Zdarzenie spowodowało jednak całkowite wstrzymanie ruchu na trasie, o czym strażacy informują w specjalnym komunikacie.

Działania służb prowadzone są na jezdni w kierunku Lubawki. Zablokowane są oba pasy ruchu, co powoduje ogromne utrudnienia. Straż pożarna precyzuje, gdzie dokładnie należy się ich spodziewać.

- Oba pasy ruchu drogi S3 w kierunku granicy są obecnie zamknięte - działania prowadzone są około 1 km od zjazdu w miejscowości Ptaszków (węzeł Kamienna Góra Północ)

- przekazał mł. kpt. Marek Malich.

Służby apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do zaleceń. Aby ominąć zator, należy skorzystać z wyznaczonego objazdu.

- Apelujemy o ostrożność i korzystanie z objazdów – zalecamy zjazd z S3 na węźle Kamienna Góra Północ

- zaapelowano.