Pożar samochodu na S3! Droga w kierunku granicy zablokowana. Są utrudnienia

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-07-22 21:44

Utrudnienia na S3 w kierunku granicy z Czechami. W środę wieczorem doszło do pożaru Mercedesa. Zdarzenie wymusiło całkowite zamknięcie jezdni na czas prowadzenia działań ratowniczych.

Płonący Mercedes na S3

Dramatyczne sceny rozegrały się na dolnośląskim odcinku drogi S3 w środę wieczorem. Służby ratunkowe otrzymały informację o palącym się pojeździe tuż przed godziną 19:00. 

- Przed godziną 19:00 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze otrzymał zgłoszenie o pożarze pojazdu osobowego na drodze ekspresowej S3

- poinformował mł. kpt. Marek Malich ze straży pożarnej w Kamiennej Górze. 

Okazało się, że ogniem objęty jest samochód osobowy marki Mercedes. Pojazd zapalił się na odcinku prowadzącym w stronę granicy z Czechami. Na szczęście, jak potwierdzają służby, nikomu nic się nie stało.

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S3 zablokowana! Strażacy apelują do kierowców

Na miejscu pojawiły się zastępy straży pożarnej, które rozpoczęły akcję gaśniczą. Zdarzenie spowodowało jednak całkowite wstrzymanie ruchu na trasie, o czym strażacy informują w specjalnym komunikacie.

Działania służb prowadzone są na jezdni w kierunku Lubawki. Zablokowane są oba pasy ruchu, co powoduje ogromne utrudnienia. Straż pożarna precyzuje, gdzie dokładnie należy się ich spodziewać.

- Oba pasy ruchu drogi S3 w kierunku granicy są obecnie zamknięte - działania prowadzone są około 1 km od zjazdu w miejscowości Ptaszków (węzeł Kamienna Góra Północ)

- przekazał mł. kpt. Marek Malich.

Służby apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do zaleceń. Aby ominąć zator, należy skorzystać z wyznaczonego objazdu.

- Apelujemy o ostrożność i korzystanie z objazdów – zalecamy zjazd z S3 na węźle Kamienna Góra Północ

- zaapelowano. 

Spalony mercedes na drodze S3 otoczony pianą gaśniczą i dymem. O utrudnieniach w ruchu przeczytasz na SE Wrocław.
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