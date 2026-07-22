Atak na nastolatków z Ukrainy w Legnicy. 26-latka odpowie za dyskryminację i pobicie

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-07-22 16:26

Szokujące zdarzenie w Legnicy. 26-letnia kobieta usłyszała zarzuty po tym, jak zaatakowała troje nastolatków z Ukrainy. Powodem miało być to, że rozmawiali w swoim ojczystym języku. Sprawczyni grozi surowa kara, a prokuratura mówi o motywie ksenofobicznym i chuligańskim charakterze czynu.

Policjantka prowadzi zatrzymaną 26-latkę z Legnicy. O ataku na nastolatków z Ukrainy przeczytasz na SE Wrocław.
Autor: Policja Legnica/ Materiały prasowe

26-letnia mieszkanka Legnicy usłyszała zarzuty po zdarzeniu z udziałem trojga nastolatków z Ukrainy. Według śledczych kobieta miała uderzyć dzieci podczas incydentu, do którego doszło 18 lipca na szkolnym boisku. Prokuratura bada sprawę pod kątem przestępstwa motywowanego przynależnością narodową, a wobec podejrzanej zastosowano środki zapobiegawcze.

Prokuratura wszczęła śledztwo

Postępowanie zostało wszczęte po analizie materiału dowodowego, w tym zeznań matek pokrzywdzonych oraz nagrań z monitoringu miejskiego. Zdaniem śledczych zebrane dowody pozwoliły na przyjęcie, że mogło dojść do przestępstwa o charakterze dyskryminacyjnym.

- Po złożeniu zeznań przez matki pokrzywdzonych 13-latek oraz zabezpieczeniu monitoringu miejskiego z nagranym przebiegiem całego zdarzenia, prokurator uznał, że istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa dyskryminacji i wszczął śledztwo

- przekazała Liliana Łukasiewicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy.

Polecany artykuł:

Pojawił się zupełnie nagi w centrum miasta. Usiadł na ławce i zapalił papierosa…

Śledztwo dotyczy zdarzenia z 18 lipca (sobota) na terenie szkolnego boiska w Legnicy. Według ustaleń prokuratury wobec dwóch dziewczynek i chłopca narodowości ukraińskiej miała zostać użyta przemoc fizyczna. Śledczy wskazują również, że przed atakiem kobieta miała zwracać uwagę nastolatkom, że w Polsce nie powinni rozmawiać między sobą w obcym języku, a po zdarzeniu miała nawiązywać do ich narodowości jako powodu swojego zachowania.

26-latka usłyszała zarzuty

W środę 22 lipca kobieta została zatrzymana przez policjantów i doprowadzona do Prokuratury Rejonowej w Legnicy, gdzie przedstawiono jej zarzuty.

Jak poinformowała prokuratura, podejrzana przyznała, że uderzyła nastolatków, jednak nie zgadza się z tym, że działała z pobudek ksenofobicznych.

- Podejrzana - 26-letnia bezrobotna matka dwojga dzieci przyznała się do uderzenia dzieci, natomiast zaprzeczyła działaniu z pobudek ksenofobicznych. Nie zaprzeczyła jednak, że zwracała nastolatkom uwagę, że są niegrzeczne i że nie są na swoim terytorium

- przekazała Liliana Łukasiewicz. 

Prokurator zastosował wobec kobiety dozór policji. Otrzymała również zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonych oraz zakaz przebywania na placu zabaw, gdzie doszło do zdarzenia.

Śledztwo trwa

Prokuratura zapowiada kolejne czynności procesowe. Do sądu trafiły już wnioski o przesłuchanie małoletnich pokrzywdzonych oraz świadków zdarzenia.

Jednocześnie śledczy przypominają, że kobiecie przedstawiono zarzuty dotyczące zarówno spowodowania lekkich obrażeń ciała, jak i użycia przemocy z powodu przynależności narodowej. Według prokuratury czyn miał również charakter chuligański.

Jaka kara grozi podejrzanej?

Za zarzucane przestępstwa podejrzanej grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Z uwagi na przyjętą przez śledczych kwalifikację dotyczącą chuligańskiego charakteru czynu górna granica odpowiedzialności karnej może zostać zwiększona o połowę. Oznacza to, że maksymalnie kobiecie grozi kara do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Polecany artykuł:

24-latek uciekał ciężarówką z niebezpiecznym ładunkiem. Usłyszał poważne zarzuty
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

UKRAINA
LEGNICA
POLICJA LEGNICA
KSENOFOBIA