Zaatakowała 13-latki, bo mówiły po ukraińsku. Kobieta uderzyła dzieci w twarz

Spoliczkowane za narodowość w Legnicy

Do bulwersującego incydentu doszło w sobotę, 18 lipca na terenie Legnicy. To tam agresywna kobieta dopuściła się napaści fizycznej na dwie ukraińskie nastolatki. Dokładne okoliczności tego zdarzenia ustala teraz legnicka policja.

Z ustaleń przekazanych przez Karolinę Gałecką, rzeczniczkę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, wynika, że atak miał miejsce w minioną sobotę około godziny 21 w rejonie basenu przy ulicy Polarnej. Złożone zawiadomienie wskazuje, że nieznajoma kobieta uderzyła dwie 13-letnie obywatelki Ukrainy.

Służby prowadzą obecnie postępowanie w kierunku naruszenia nietykalności cielesnej nastolatek.

"Nikt nie ma prawa stosować przemocy wobec drugiego człowieka, w szczególności wobec dziecka. Karygodne jest również to, że atak nastąpił najprawdopodobniej w związku z pochodzeniem narodowościowym nastolatek"

- podkreśliła w swoim oświadczeniu rzeczniczka MSWiA.

Matka dziewczynek o napaści na córki

Informacje o zdarzeniu, jak podaje stacja RMF FM, nagłośniła w mediach społecznościowych matka pokrzywdzonych dziewczynek. Z jej relacji opublikowanej na Facebooku dowiadujemy się, że nastolatki spędzały czas z rówieśnikami w pobliżu basenu. Wówczas miała podejść do nich kobieta z własnymi dziećmi i skrytykować je za używanie języka ukraińskiego w Polsce.

Według przekazanych informacji agresorka wielokrotnie nękała grupę, a w pewnym momencie uderzyła pięścią jedną z 13-latek oraz chłopca, który próbował jej bronić. Co więcej, sprawczyni miała wprost oświadczyć dzieciom, że powodem jej zachowania jest ich ukraińskie pochodzenie.

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