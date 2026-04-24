Chwilę po godzinie 2 w nocy, 24 kwietnia, do straży pożarnej w Strzelinie wpłynęło dramatyczne zgłoszenie. Dotyczyło ono podejrzenia ulatniania się tlenku węgla w budynku wielorodzinnym w miejscowości Przeworno. Służby natychmiast ruszyły na miejsce.

Szokujące odkrycie w łazience. Stężenie przekroczyło normy tysiąckrotnie!

Po przybyciu na miejsce, strażacy potwierdzili najgorsze obawy. W jednym z mieszkań, w pomieszczeniu łazienki, specjalistyczne urządzenia pomiarowe wskazały ekstremalnie wysokie stężenie czadu. Było ono śmiertelnie niebezpieczne dla każdego, kto znajdował się w środku.

- Po dotarciu pierwszych zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej na miejsce zdarzenia kierujący działaniami ratowniczymi potwierdził treść zgłoszenia. W jednym z mieszkań w pomieszczeniu łazienki urządzenie pomiarowe wskazało stężenie 1250 ppm w tlenku węgla!

- przekazała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie.

Niestety, dla jednej z osób znajdujących się w mieszkaniu było już za późno. Lekarz, który przybył na miejsce, stwierdził zgon. Trzy inne osoby zostały natychmiast przetransportowane do szpitala, gdzie walczą o powrót do zdrowia.

- Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano mężczyznę, który był na zewnątrz. Prowadzona była resuscytacja krążeniowo-oddechowa w celu przywrócenia czynności życiowych. Kobieta była nieprzytomna, ale parametry miała w normie. Na pierwszej kondygnacji zostały ewakuowane dwie osoby na zewnątrz, kobieta i dziecko

- przekazał rzecznik policji w Strzelinie.

Jak podkreślają strażacy, bilans ofiar mógłby być znacznie gorszy, gdyby nie niezwykła postawa jednego z mieszkańców. Mężczyzna, czując zagrożenie, bez wahania zaalarmował pozostałych lokatorów i pomógł im w ewakuacji.

- Godnym naśladowania jest zachowanie jednego z mieszkańców, który powiadomił pozostałych lokatorów budynku o zagrożeniu i ewakuował ich na zewnątrz

- dodają strażacy.

Strażacy apelują. To urządzenie ratuje życie!

Służby ratunkowe po raz kolejny przypominają, że tlenek węgla to podstępny i cichy zabójca - jest bezwonny i niewidoczny. Tragedia w Przewornie jest bolesnym dowodem na to, jak kluczowe jest posiadanie w domu czujek dymu i czadu. To niewielkie i niedrogie urządzenie może w porę zaalarmować o niebezpieczeństwie i ocalić życie nasze i naszych bliskich.

- Zaistniałe zdarzenie było przykładem, jak istotne jest posiadanie czujek dymu i tlenku węgla w naszych mieszkaniach i domach, ponieważ mogą w porę ostrzec o zagrożeniu i uratować życie i zdrowie. Dlatego apelujemy, aby zadbać o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich i wyposażyć się w te urządzenia

- informuje KP PSP w Strzelinie.