Śmiertelne zatrucie na Dolnym Śląsku. Jedna osoba nie żyje, trzy kolejne w szpitalu

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
Sebastian Stelmach
Sebastian Stelmach
2026-04-24 11:01

Dramatyczne sceny rozegrały się w nocy w jednym z bloków w Przewornie. W wyniku zatrucia tlenkiem węgla zmarła jedna osoba, a trzy kolejne trafiły do szpitala.

Śmiertelne zatrucie w budynku wielorodzinnym. 3 osoby w szpitalu

i

Autor: KP PSP w Strzelinie/ Materiały prasowe

Chwilę po godzinie 2 w nocy, 24 kwietnia, do straży pożarnej w Strzelinie wpłynęło dramatyczne zgłoszenie. Dotyczyło ono podejrzenia ulatniania się tlenku węgla w budynku wielorodzinnym w miejscowości Przeworno. Służby natychmiast ruszyły na miejsce.

Szokujące odkrycie w łazience. Stężenie przekroczyło normy tysiąckrotnie!

Po przybyciu na miejsce, strażacy potwierdzili najgorsze obawy. W jednym z mieszkań, w pomieszczeniu łazienki, specjalistyczne urządzenia pomiarowe wskazały ekstremalnie wysokie stężenie czadu. Było ono śmiertelnie niebezpieczne dla każdego, kto znajdował się w środku.

- Po dotarciu pierwszych zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej na miejsce zdarzenia kierujący działaniami ratowniczymi potwierdził treść zgłoszenia. W jednym z mieszkań w pomieszczeniu łazienki urządzenie pomiarowe wskazało stężenie 1250 ppm w tlenku węgla!

- przekazała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie. 

Niestety, dla jednej z osób znajdujących się w mieszkaniu było już za późno. Lekarz, który przybył na miejsce, stwierdził zgon. Trzy inne osoby zostały natychmiast przetransportowane do szpitala, gdzie walczą o powrót do zdrowia.

- Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano mężczyznę, który był na zewnątrz. Prowadzona była resuscytacja krążeniowo-oddechowa w celu przywrócenia czynności życiowych. Kobieta była nieprzytomna, ale parametry miała w normie. Na pierwszej kondygnacji zostały ewakuowane dwie osoby na zewnątrz, kobieta i dziecko

- przekazał rzecznik policji w Strzelinie.

Jak podkreślają strażacy, bilans ofiar mógłby być znacznie gorszy, gdyby nie niezwykła postawa jednego z mieszkańców. Mężczyzna, czując zagrożenie, bez wahania zaalarmował pozostałych lokatorów i pomógł im w ewakuacji.

- Godnym naśladowania jest zachowanie jednego z mieszkańców, który powiadomił pozostałych lokatorów budynku o zagrożeniu i ewakuował ich na zewnątrz

- dodają strażacy. 

Strażacy apelują. To urządzenie ratuje życie!

Służby ratunkowe po raz kolejny przypominają, że tlenek węgla to podstępny i cichy zabójca - jest bezwonny i niewidoczny. Tragedia w Przewornie jest bolesnym dowodem na to, jak kluczowe jest posiadanie w domu czujek dymu i czadu. To niewielkie i niedrogie urządzenie może w porę zaalarmować o niebezpieczeństwie i ocalić życie nasze i naszych bliskich.

- Zaistniałe zdarzenie było przykładem, jak istotne jest posiadanie czujek dymu i tlenku węgla w naszych mieszkaniach i domach, ponieważ mogą w porę ostrzec o zagrożeniu i uratować życie i zdrowie. Dlatego apelujemy, aby zadbać o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich i wyposażyć się w te urządzenia

- informuje KP PSP w Strzelinie. 

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

CZAD
ZATRUCIE