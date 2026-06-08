To lider wynagrodzeń w Polsce. Mała gmina wyprzedza Warszawę

Gmina Jerzmanowa. To tutaj mieszkańcy zarabiają najwięcej

Od dawna niepozorna gmina Jerzmanowa na Dolnym Śląsku przoduje w rankingach najlepiej opłacanych miejsc w naszym kraju. Najświeższe statystyki jednoznacznie potwierdzają, że żyjący w tej zamieszkanej przez lekko ponad 5 tysięcy ludzi miejscowości uzyskują dochody wyższe, niż obywatele największych metropolii, pozostawiając w tyle nawet stolicę.

Zarobki w Jerzmanowej. Wynagrodzenia przebijają stolicę

Analizy przygotowane na bazie informacji Głównego Urzędu Statystycznego pokazują jasno, że mediana wynagrodzeń w dolnośląskiej gminie przekracza poziom 10 tysięcy złotych brutto na miesiąc. W praktyce oznacza to, że co najmniej połowa zatrudnionych obywateli otrzymuje właśnie takie pieniądze. Ten rezultat przewyższa wyniki osiągane w Warszawie, która tradycyjnie uchodzi za główne centrum najwyższych dochodów w Polsce.

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Tu zarobki sięgają nawet 53 tys. zł miesięcznie

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Zagłębie Miedziowe. Sukces Jerzmanowej dzięki KGHM

Dla specjalistów sprawa jest oczywista i wiąże się bezpośrednio z lokalizacją Jerzmanowej, leżącej w samym centrum Zagłębia Miedziowego. Znaczna część tutejszej społeczności znajduje zatrudnienie w sektorze wydobywczym, w tym w kopalniach, hutach i innych jednostkach podlegających pod KGHM Polska Miedź. Sektor górniczy niezmiennie znajduje się na szczycie najlepiej płatnych gałęzi przemysłu, co naturalnie winduje w górę ogólny poziom pensji w najbliższej okolicy.

Tu zarabiają ponad 10 tys. zł. Te gminy należą do finansowej elity Polski [LISTA]

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Gminy z najwyższymi zarobkami. Gdzie jeszcze płacą najlepiej?

Do grupy samorządów, w których pensje utrzymują się na niezwykle wysokim poziomie, zaliczyć można również Lubin, Podkowę Leśną i parę innych jednostek zlokalizowanych blisko głównych aglomeracji miejskich. Niezależnie od tego, to właśnie Jerzmanowa od dłuższego czasu utrzymuje pozycję ikony lokalnego sukcesu gospodarczego, będąc obszarem o najwyższych przeciętnych dochodach w skali całego kraju.