To lider wynagrodzeń w Polsce. Mała gmina wyprzedza Warszawę

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-06-08 9:10

Gdy myślimy o najwyższych zarobkach, często na myśl przychodzi nam stolica. Tymczasem absolutnym rekordzistą pod względem wynagrodzeń w Polsce jest niewielka gmina Jerzmanowa na Dolnym Śląsku. Mediana pensji przekracza tam 10 tys. zł brutto. Tajemnica tego finansowego sukcesu tkwi w potężnym przemyśle wydobywczym, z którym związany jest region.

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Autor: Paweł Kacperek/ Getty Images Dłoń trzymająca wachlarz banknotów polskich o nominałach 50, 100, 200 i 500 złotych, symbolizujących wypłatę i kwestię minimalnej pensji. W tle rozmyte inne banknoty na niebieskim tle. Artykuł na Super Biznes porusza walkę o wyższe wynagrodzenia i propozycję 5200 zł brutto.

Gmina Jerzmanowa. To tutaj mieszkańcy zarabiają najwięcej

Od dawna niepozorna gmina Jerzmanowa na Dolnym Śląsku przoduje w rankingach najlepiej opłacanych miejsc w naszym kraju. Najświeższe statystyki jednoznacznie potwierdzają, że żyjący w tej zamieszkanej przez lekko ponad 5 tysięcy ludzi miejscowości uzyskują dochody wyższe, niż obywatele największych metropolii, pozostawiając w tyle nawet stolicę.

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Zarobki w Jerzmanowej. Wynagrodzenia przebijają stolicę

Analizy przygotowane na bazie informacji Głównego Urzędu Statystycznego pokazują jasno, że mediana wynagrodzeń w dolnośląskiej gminie przekracza poziom 10 tysięcy złotych brutto na miesiąc. W praktyce oznacza to, że co najmniej połowa zatrudnionych obywateli otrzymuje właśnie takie pieniądze. Ten rezultat przewyższa wyniki osiągane w Warszawie, która tradycyjnie uchodzi za główne centrum najwyższych dochodów w Polsce.

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Zagłębie Miedziowe. Sukces Jerzmanowej dzięki KGHM

Dla specjalistów sprawa jest oczywista i wiąże się bezpośrednio z lokalizacją Jerzmanowej, leżącej w samym centrum Zagłębia Miedziowego. Znaczna część tutejszej społeczności znajduje zatrudnienie w sektorze wydobywczym, w tym w kopalniach, hutach i innych jednostkach podlegających pod KGHM Polska Miedź. Sektor górniczy niezmiennie znajduje się na szczycie najlepiej płatnych gałęzi przemysłu, co naturalnie winduje w górę ogólny poziom pensji w najbliższej okolicy.

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Gminy z najwyższymi zarobkami. Gdzie jeszcze płacą najlepiej?

Do grupy samorządów, w których pensje utrzymują się na niezwykle wysokim poziomie, zaliczyć można również Lubin, Podkowę Leśną i parę innych jednostek zlokalizowanych blisko głównych aglomeracji miejskich. Niezależnie od tego, to właśnie Jerzmanowa od dłuższego czasu utrzymuje pozycję ikony lokalnego sukcesu gospodarczego, będąc obszarem o najwyższych przeciętnych dochodach w skali całego kraju.

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