Wioleta wyszła z domu i nie wróciła. Prawdopodobnie poszła w góry. Pilny apel do turystów

Zaginęła Wioleta Krzaczkowska
Policja w Jeleniej Górze na Dolnym Śląsku prowadzi poszukiwania mieszkanki Podgórzyna. 47-letnia Wioleta Krzaczkowska ostatni raz widziana była we wtorek, 2 czerwca. Wyszła wtedy z domu i do tej pory nie wrócił. Nie skontaktowała się również z najbliższymi.
W dniu zaginięcia ubrana była w granatową bluzę polarową i czarne spodnie górskie. Kobieta miała ze sobą jasnozielony plecak górski marki Jack Wolfskin o pojemności ok. 20–25 litrów. Wyposażenie to wskazuje na to, że mogła udać się na szlak górski w rejonie Karkonoszy.
Rysopis zaginionej 47-latki z Podgórzyna
Policjanci z Komendy Miejskiej w Jeleniej Górze w mediach społecznościowych opublikowali zdjęcie oraz rysopis zaginionej mieszkanki Podgórzyna - 47-leniej Wiolety Krzaczkowskiej.
- Wzrost: 164 cm
- Sylwetka: szczupła budowa ciała
- Włosy: ciemny brąz, prawie czarne
- Oczy: szare
- Uzębienie: pełne
- Znaki szczególne: na prawym obojczyku znamię koloru fioletowego
Pilny apel policji
Funkcjonariusze policji apelują, by każdy, kto w ostatnim czasie widział Wioletę Krzaczkowską lub posiada jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca jej pobytu, niezwłocznie skontaktował się z najbliższą jednostką policji lub zadzwonił na numer alarmowy 112.
Jak podkreślają mundurowi, każda informacja, nawet z pozoru błaha, może okazać się kluczowa w odnalezieniu zaginionej kobiety.