Wioleta wyszła z domu i nie wróciła. Prawdopodobnie poszła w góry. Pilny apel do turystów

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-06-05 10:45

Trwają poszukiwania 47-letniej Wiolety Krzaczkowskiej. Kobieta wyszła we wtorek, 2 czerwca, z domu w Podgórzynie i ślad po niej zaginął. Policja podejrzewa, że mogła udać się na górski szlak. Mundurowi apelują o pomoc w poszukiwaniach kobiety. „Każda informacja, nawet z pozoru błaha, może okazać się kluczowa w odnalezieniu zaginionej” - podkreślają policjanci.

Wioleta wyszła z domu i nie wróciła. Pilny apel do turystów w Karkonoszach

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Autor: Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze, Shutterstock/ Shutterstock

Zaginęła Wioleta Krzaczkowska

Policja w Jeleniej Górze na Dolnym Śląsku prowadzi poszukiwania mieszkanki Podgórzyna. 47-letnia Wioleta Krzaczkowska ostatni raz widziana była we wtorek, 2 czerwca. Wyszła wtedy z domu i do tej pory nie wrócił. Nie skontaktowała się również z najbliższymi.

W dniu zaginięcia ubrana była w granatową bluzę polarową i czarne spodnie górskie. Kobieta miała ze sobą jasnozielony plecak górski marki Jack Wolfskin o pojemności ok. 20–25 litrów. Wyposażenie to wskazuje na to, że mogła udać się na szlak górski w rejonie Karkonoszy.

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Rysopis zaginionej 47-latki z Podgórzyna

Policjanci z Komendy Miejskiej w Jeleniej Górze w mediach społecznościowych opublikowali zdjęcie oraz rysopis zaginionej mieszkanki Podgórzyna - 47-leniej Wiolety Krzaczkowskiej.

  • Wzrost: 164 cm
  • Sylwetka: szczupła budowa ciała
  • Włosy: ciemny brąz, prawie czarne
  • Oczy: szare
  • Uzębienie: pełne
  • Znaki szczególne: na prawym obojczyku znamię koloru fioletowego

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Pilny apel policji

Funkcjonariusze policji apelują, by każdy, kto w ostatnim czasie widział Wioletę Krzaczkowską lub posiada jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca jej pobytu, niezwłocznie skontaktował się z najbliższą jednostką policji lub zadzwonił na numer alarmowy 112.

Jak podkreślają mundurowi, każda informacja, nawet z pozoru błaha, może okazać się kluczowa w odnalezieniu zaginionej kobiety.

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