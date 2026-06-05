Wioleta wyszła z domu i nie wróciła. Prawdopodobnie poszła w góry. Pilny apel do turystów

Zaginęła Wioleta Krzaczkowska

Policja w Jeleniej Górze na Dolnym Śląsku prowadzi poszukiwania mieszkanki Podgórzyna. 47-letnia Wioleta Krzaczkowska ostatni raz widziana była we wtorek, 2 czerwca. Wyszła wtedy z domu i do tej pory nie wrócił. Nie skontaktowała się również z najbliższymi.

W dniu zaginięcia ubrana była w granatową bluzę polarową i czarne spodnie górskie. Kobieta miała ze sobą jasnozielony plecak górski marki Jack Wolfskin o pojemności ok. 20–25 litrów. Wyposażenie to wskazuje na to, że mogła udać się na szlak górski w rejonie Karkonoszy.

Rysopis zaginionej 47-latki z Podgórzyna

Policjanci z Komendy Miejskiej w Jeleniej Górze w mediach społecznościowych opublikowali zdjęcie oraz rysopis zaginionej mieszkanki Podgórzyna - 47-leniej Wiolety Krzaczkowskiej.

Wzrost: 164 cm

164 cm Sylwetka: szczupła budowa ciała

szczupła budowa ciała Włosy: ciemny brąz, prawie czarne

ciemny brąz, prawie czarne Oczy: szare

szare Uzębienie: pełne

pełne Znaki szczególne: na prawym obojczyku znamię koloru fioletowego

Pilny apel policji

Funkcjonariusze policji apelują, by każdy, kto w ostatnim czasie widział Wioletę Krzaczkowską lub posiada jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca jej pobytu, niezwłocznie skontaktował się z najbliższą jednostką policji lub zadzwonił na numer alarmowy 112.

Jak podkreślają mundurowi, każda informacja, nawet z pozoru błaha, może okazać się kluczowa w odnalezieniu zaginionej kobiety.

Po Panu Michale został tylko rower. Co się stało z zaginionym? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.