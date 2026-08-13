Wrocławska kranówka idealna na lato! #PijKranówkę i nie wierz w mity

Idealne nawodnienie na wyciągnięcie ręki

W czasie upałów nic nie gasi pragnienia tak dobrze jak świeża woda. Wybierając wrocławską kranówkę od MPWiK, zyskujemy nie tylko ciągły dostęp do zdrowego napoju, ale też sporą oszczędność – litr wody kosztuje mniej niż 1 grosz. Nie musimy kupować ani dźwigać ciężkich zgrzewek, a przy tym nie generujemy plastikowych śmieci. Co ciekawe, badania nad mikroplastikiem wykazały, że woda w butelkach może zawierać znacznie więcej mikro- i nanocząstek plastiku niż ta płynąca z kranu.

Czysta, bezpieczna i pełna minerałów

Wrocławska woda ma swoje źródła na terenach Przedgórza Sudeckiego i Masywu Śnieżnika (pobierana jest z rzeki Oławy zasilanej Nysą Kłodzką). Zanim trafi do szklanek, przechodzi wieloetapowe uzdatnianie w zakładach „Mokry Dwór” i „Na Grobli”. O bezpieczeństwie wrocławskiej kranówki świadczą również liczby i stały nadzór.

Wrocławska kranówka jest badana średnio co pięć minut – mówi Przemysław Gałecki, wiceprezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu. – Każdego roku akredytowane laboratorium MPWiK pobiera około 10 tysięcy próbek i wykonuje nawet 100 tysięcy analiz.

Nad jej jakością, odpowiadającą normom krajowym, unijnym i WHO, czuwa też Państwowa Inspekcja Sanitarna. Dodatkowo zawarte w niej wapń i magnez wspierają nasze kości, zęby oraz układ krążenia.

Autor: MPWiK Wrocław/ Materiały prasowe

5 sposobów na kranówkę w upały

Zwykła woda z kranu może z łatwością zamienić się w prawdziwy letni hit. Ostatnio ogromną popularnością cieszą się proste, owocowe dodatki:

Klasyka: cytryna + mięta – kilka plastrów cytryny i garść świeżej mięty zapewnią natychmiastowe orzeźwienie. Truskawkowy chill – pokrojone truskawki skomponowane z kilkoma listkami bazylii to prawdziwy smak lata. Ogórek na ochłodę – plasterki ogórka połączone z odrobiną limonki dają napój niczym z eleganckiego SPA. Cytrusy na pełnej mocy – pomarańcza, grejpfrut i limonka tworzą kolorowy, aromatyczny napój bez dodatku cukru. Maliny + mięta – lekka słodycz malin i świeżość mięty tworzą idealny duet na gorące dni.

Wrocławska kranówka smakuje świetnie zarówno solo, jak i w owocowych aranżacjach. Chcesz dowiedzieć się więcej? Odwiedź stronę www.pijkranowke.pl i sprawdź szczegóły!