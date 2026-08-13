Ciało mężczyzny w Odrze we Wrocławiu. Makabryczne zgłoszenie o poranku

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-08-13 8:24

Dramatyczne sceny rozegrały się w czwartkowy poranek w centrum Wrocławia. Służby ratunkowe zostały wezwane do makabrycznego odkrycia w Odrze. Z rzeki wyłowiono ciało mężczyzny.

Do tragicznego zdarzenia doszło w czwartek, 13 sierpnia, o poranku. Około godziny 6:36 Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu otrzymało dramatyczne zgłoszenie. Dotyczyło ono prawdopodobnych zwłok unoszących się na powierzchni Odry w ścisłym centrum miasta. Jako pierwsi na miejsce dotarli ratownicy WOPR, którzy potwierdzili najgorsze przypuszczenia. Dolnośląskie WOPR poinformowało o szczegółach w oficjalnym komunikacie.

- Ciało w Odrze! Alarm. O godzinie 6:36 Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu przekazało Ratownikom WOPR zgłoszenie dotyczące prawdopodobnych zwłok znajdujących się w Odrze w rejonie Mostu Młyńskiego w centrum Wrocławia. Zespół WOPR po około 5 minutach dotarł na miejsce zdarzenia, gdzie zauważono osobę znajdującą się w wodzie. Ciało starszego mężczyzny podjęto z wody i przystąpiono do jego wyciągnięcia na brzeg. W działaniach pomagali strażacy PSP z JGR 8 oraz JRG 1. Dalsze czynności na miejscu zdarzenia prowadzi Policja KMP Ołbin. Rodzinie i bliskim składamy szczere kondolencje

- przekazano w komunikacie Dolnośląskiego WOPR. 

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Wspólna akcja służb na Odrze

Wyłowienie ciała z rzeki wymagało współpracy kilku jednostek. Na miejscu, oprócz ratowników WOPR, pojawili się również strażacy z JRG 1 i JGR 8 oraz Wodna Służba Ratownicza. To właśnie dzięki ich wspólnym wysiłkom udało się przetransportować ciało na brzeg. Wodna Służba Ratownicza również wydała oświadczenie w tej sprawie, podkreślając rolę wszystkich zaangażowanych służb.

-  Po dotarciu na miejsce, ratownicy WSR wraz z innymi służbami, przy użyciu naszego kosza ewakuacyjnego, wydobyli na bulwar zwłoki mężczyzny, wcześniej zabezpieczone przez WOPR i PSP. Na miejscu prowadzone są czynności policji oraz prokuratury. W działaniach uczestniczyli: WSR, WOPR, PSP, Policja. Składamy wyrazy współczucia rodzinie i bliskim mężczyzny

- poinformowała Wodna Służba Ratownicza. 

Sprawę bada policja i prokuratura

Obecnie na miejscu zdarzenia, w rejonie bulwaru przy Moście Młyńskim, trwają intensywne czynności prowadzone przez policjantów z komisariatu Ołbin oraz prokuratora. Ich zadaniem jest ustalenie tożsamości zmarłego mężczyzny oraz wyjaśnienie dokładnych okoliczności jego śmierci. Na ten moment nie są znane przyczyny tragedii.

Łódź WOPR na Odrze. Obok na wstawce wóz strażacki na nabrzeżu. O akcji służb we Wrocławiu przeczytasz na SE Wrocław.
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