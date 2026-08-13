Ciało mężczyzny w Odrze we Wrocławiu. Makabryczne zgłoszenie o poranku

Do tragicznego zdarzenia doszło w czwartek, 13 sierpnia, o poranku. Około godziny 6:36 Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu otrzymało dramatyczne zgłoszenie. Dotyczyło ono prawdopodobnych zwłok unoszących się na powierzchni Odry w ścisłym centrum miasta. Jako pierwsi na miejsce dotarli ratownicy WOPR, którzy potwierdzili najgorsze przypuszczenia. Dolnośląskie WOPR poinformowało o szczegółach w oficjalnym komunikacie.

- Ciało w Odrze! Alarm. O godzinie 6:36 Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu przekazało Ratownikom WOPR zgłoszenie dotyczące prawdopodobnych zwłok znajdujących się w Odrze w rejonie Mostu Młyńskiego w centrum Wrocławia. Zespół WOPR po około 5 minutach dotarł na miejsce zdarzenia, gdzie zauważono osobę znajdującą się w wodzie. Ciało starszego mężczyzny podjęto z wody i przystąpiono do jego wyciągnięcia na brzeg. W działaniach pomagali strażacy PSP z JGR 8 oraz JRG 1. Dalsze czynności na miejscu zdarzenia prowadzi Policja KMP Ołbin. Rodzinie i bliskim składamy szczere kondolencje

- przekazano w komunikacie Dolnośląskiego WOPR.

Wspólna akcja służb na Odrze

Wyłowienie ciała z rzeki wymagało współpracy kilku jednostek. Na miejscu, oprócz ratowników WOPR, pojawili się również strażacy z JRG 1 i JGR 8 oraz Wodna Służba Ratownicza. To właśnie dzięki ich wspólnym wysiłkom udało się przetransportować ciało na brzeg. Wodna Służba Ratownicza również wydała oświadczenie w tej sprawie, podkreślając rolę wszystkich zaangażowanych służb.

- Po dotarciu na miejsce, ratownicy WSR wraz z innymi służbami, przy użyciu naszego kosza ewakuacyjnego, wydobyli na bulwar zwłoki mężczyzny, wcześniej zabezpieczone przez WOPR i PSP. Na miejscu prowadzone są czynności policji oraz prokuratury. W działaniach uczestniczyli: WSR, WOPR, PSP, Policja. Składamy wyrazy współczucia rodzinie i bliskim mężczyzny

- poinformowała Wodna Służba Ratownicza.

Sprawę bada policja i prokuratura

Obecnie na miejscu zdarzenia, w rejonie bulwaru przy Moście Młyńskim, trwają intensywne czynności prowadzone przez policjantów z komisariatu Ołbin oraz prokuratora. Ich zadaniem jest ustalenie tożsamości zmarłego mężczyzny oraz wyjaśnienie dokładnych okoliczności jego śmierci. Na ten moment nie są znane przyczyny tragedii.