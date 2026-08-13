Pogoda we Wrocławiu w długi weekend: 14-16 sierpnia

Weekend we Wrocławiu upłynie pod znakiem słonecznej i coraz gorętszej aury. Prognozy nie przewidują żadnych opadów deszczu, a dominującym trendem będzie systematyczny wzrost temperatury. Każdy kolejny dzień przyniesie wyższe wartości na termometrach, a różnice odczuwalne będą zarówno w dzień, jak i w nocy.

Piątek, 14 sierpnia: Słoneczny i gorący początek weekendu

Piątek zapoczątkuje gorący okres we Wrocławiu. Dzień będzie bezchmurny, co pozwoli słońcu na swobodne operowanie. Temperatura maksymalna w ciągu dnia osiągnie około 31 stopni Celsjusza. Po gorącym dniu nadejdzie jednak chłodniejsza noc, podczas której termometry wskażą około 10 stopni. Wiatr będzie wiał z prędkością nieprzekraczającą 4 m/s.

Sobota, 15 sierpnia: Upał przybierze na sile

W sobotę mieszkańcy Wrocławia odczują wyraźne nasilenie się upałów. Podobnie jak w piątek, na niebie nie pojawią się żadne chmury. Temperatura maksymalna wzrośnie do około 35 stopni Celsjusza. Znacznie cieplejsza będzie również noc – temperatura minimalna wyniesie około 15 stopni. Wiatr nieco osłabnie, osiągając prędkość około 3 m/s.

Niedziela, 16 sierpnia: Kulminacja gorąca i drobna zmiana na niebie

Niedziela okaże się najgorętszym dniem całego weekendu. To właśnie wtedy odnotujemy najwyższą temperaturę, sięgającą nawet 36 stopni Celsjusza. Aura przyniesie jednak drobną zmianę – na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie. Noc z niedzieli na poniedziałek będzie bardzo ciepła, z temperaturą minimalną na poziomie około 21 stopni. Wiatr ponownie osiągnie prędkość około 4 m/s.

Jak spędzić weekend w mieście?

Takie warunki pogodowe zachęcają przede wszystkim do szukania ochłody. Weekendowe plany warto oprzeć na aktywnościach w cieniu lub w pobliżu wody. Najwyższe temperatury odnotowywane będą w godzinach popołudniowych, dlatego intensywniejszy wysiłek fizyczny lepiej zaplanować na wczesny poranek lub późny wieczór. Umiarkowane zachmurzenie w niedzielę może przynieść chwilową ulgę od bezpośrednich promieni słonecznych, jednak to nadal będzie najcieplejszy dzień, wymagający ochrony przed upałem.

Dane pogodowe: OpenWeather