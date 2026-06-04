Pogoda we Wrocławiu wyraźnie się poprawi. Weekend przyniesie ocieplenie i słońce

Pogoda we Wrocławiu na weekend 5-7 czerwca

Początek czerwca we Wrocławiu zapowiada się dynamicznie pod względem pogody. Mieszkańców czeka wyraźna zmiana – od deszczowego i chłodniejszego piątku, przez słoneczną sobotę, aż po najcieplejszą w całym zestawieniu niedzielę. Temperatura będzie systematycznie rosła, a największa poprawa aury nastąpi już w drugi dzień weekendu.

Pochmurny i deszczowy piątek

Weekend rozpocznie się we Wrocławiu pod znakiem chmur i opadów deszczu. W piątek, 5 czerwca, niebo będzie w większości zasłonięte, a synoptycy przewidują opady o sumie około 2,5 mm. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie około 21 stopni Celsjusza, natomiast w nocy spadnie do blisko 12 stopni. Tego dnia odczuwalny będzie również wiatr, którego prędkość wyniesie średnio 4 m/s.

Sobota przyniesie przełom w pogodzie

Prawdziwa zmiana aury nadejdzie w sobotę. Ten dzień zapowiada się we Wrocławiu jako pogodny i bezchmurny. To będzie idealny moment na spędzenie czasu na zewnątrz, ponieważ deszcz już nie wystąpi. Temperatura wyraźnie wzrośnie, a na termometrach zobaczymy maksymalnie około 23 stopnie Celsjusza. Noc z soboty na niedzielę będzie jednak najchłodniejsza w trakcie weekendu, z temperaturą minimalną na poziomie około 10 stopni. Wiatr osłabnie i będzie wiał z prędkością około 2 m/s.

Najcieplejszy dzień weekendu w niedzielę

Niedziela, 7 czerwca, będzie najcieplejszym dniem weekendu we Wrocławiu. Słupki rtęci powędrują aż do 25 stopni Celsjusza, co z pewnością ucieszy miłośników wyższych temperatur. Na niebie pojawi się jednak umiarkowane zachmurzenie, a prognozy wskazują na możliwość wystąpienia bardzo niewielkich, przelotnych opadów deszczu. Wiatr ponownie przybierze na sile, osiągając prędkość zbliżoną do piątkowej – około 4 m/s.

Jak spędzić weekend we Wrocławiu?

Pogoda w ten weekend będzie zachęcała do różnych form aktywności. Deszczowy piątek to dobra okazja do nadrobienia zaległości w domu lub wybrania się w miejsca, gdzie dach nad głową ochroni przed opadami. Z kolei sobota, z bezchmurnym niebem i przyjemną temperaturą, stworzy idealne warunki do długich spacerów, wycieczek rowerowych czy relaksu w miejskich parkach. Niedziela, choć najcieplejsza, przyniesie więcej chmur. To wciąż doskonały czas na spotkania na świeżym powietrzu, warto jednak mieć na uwadze możliwość symbolicznych opadów.

Dane pogodowe: OpenWeather