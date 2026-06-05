Tu zarabiają ponad 10 tys. zł. Te gminy należą do finansowej elity Polski

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-06-05 19:29

Choć wielu osobom wysokie zarobki kojarzą się przede wszystkim z Warszawą czy największymi aglomeracjami, najnowsze dane pokazują, że finansowa elita Polski mieszka również w mniejszych gminach. Mediana wynagrodzeń przekraczająca 10 tys. zł brutto została odnotowana zaledwie w 12 miejscowościach spośród ponad dwóch tysięcy gmin w kraju.

Ponad 10 tys. zł miesięcznie? W tych miejscowościach to norma

Przez lata to Warszawa uchodziła za miejsce, gdzie można liczyć na najwyższe zarobki w Polsce. Okazuje się jednak, że wysokie wynagrodzenia nie są dziś domeną wyłącznie największych miast. W kraju jest kilkanaście miejscowości, w których mediana miesięcznych zarobków przekracza 10 tys. zł. Co ciekawe, obok stolicy na liście znalazły się także niewielkie gminy i podmiejskie miejscowości, które na pierwszy rzut oka nie kojarzą się z finansową elitą. Gdzie mieszkańcy mogą pochwalić się tak wysokimi dochodami i co stoi za ich sukcesem?

W tych miejscowościach zarabiają krocie

Najwięcej miejscowości z medianą wynagrodzeń przekraczającą 10 tys. zł znajduje się w województwie mazowieckim. Oprócz Warszawy na liście znalazły się także mniej znane lokalizacje z tego regionu, jak i z innych województw kraju. O jakich konkretnie miejscach mowa? O tym dowiecie się sprawdzając naszą galerię zdjęć poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Wysokie zarobki? Tutaj na pewno [LISTA]

PKiN
Galeria zdjęć 13

Wysokie zarobki to wciąż rzadkość

Fakt, że tylko 12 spośród 2005 gmin w Polsce przekroczyło granicę 10 tys. zł mediany wynagrodzeń, pokazuje skalę różnic dochodowych pomiędzy poszczególnymi regionami kraju. Choć pensje w Polsce systematycznie rosną, osiągnięcie pięciocyfrowej mediany zarobków nadal pozostaje domeną nielicznych miejscowości – najczęściej tych położonych w pobliżu dużych miast lub związanych z dobrze rozwiniętym przemysłem.

Jak wypada na tym tle płaca minimalna?

Choć w części polskich miejscowości mediana wynagrodzeń przekracza już 10 tys. zł brutto miesięcznie, dla wielu pracowników takie zarobki wciąż pozostają poza zasięgiem. Dla porównania, od 1 stycznia 2025 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4666 zł brutto, co przekłada się na około 3510 zł „na rękę”. Oznacza to, że mediana płac w najlepiej zarabiających gminach jest ponad dwukrotnie wyższa od ustawowej płacy minimalnej.

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