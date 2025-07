Geograficzny quiz wiedzy o Hiszpanii. 10 pytań, sprawdź się!

Jak co tydzień przygotowaliśmy dla Was quiz geograficzny. Tym razem test dotyczy Hiszpanii, do której my, Polacy, uwielbiamy jeździć. Sprawdzimy Waszą wiedzę o stolicach, regionach, sąsiadach i innych ciekawostkach. Jeśli w szkole byliście prymusami z geografii, bez problemu poradzicie sobie z pytaniami, jakimi dla Was przygotowaliśmy. Jeśli nie jesteście pewni swojej geograficznej wiedzy, sprawdźcie się, a dzięki ewentualnym błędom uzupełnicie braki. Zdobycie kompletu punktów oznaczać będzie, że mapa świata nie ma przed Wami żadnych tajemnic. Do dzieła!

Poniżej znajdziecie nasz quiz, składający się z dziesięciu pytań. Każde pytanie zawiera trzy odpowiedzi, ale tylko jedna z nich jest poprawna. Powodzenia!

Czwartkowy test z geografii leci do Hiszpanii. Okiełznaj nasz quiz niczym matador byka! Pytanie 1 z 10 Na początek coś łatwego. Które miasto jest stolicą Hiszpanii? Madryt Bilbao Barcelona Następne pytanie

Co to jest quiz?

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.