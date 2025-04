Spis treści

Dolnośląskie uzdrowisko jak z bajki. Czas spędzał tu Churchill i Goethe

Mało kto o tym wie, lecz w sercu Dolnego Śląska, czyli w miejscu, które przez wieki przyciągało zarówno władców, jak i artystów znajduje się jedno z najbardziej urokliwych uzdrowisk w Polsce. Mowa oczywiście o Szczawnie-Zdroju, który swego czasu odwiedził Johann Wolfgang von Goethe czy Winston Churchill. Miasteczko może pochwalić się niepowtarzalnym klimatem, piękną architekturą oraz ciekawą historią, której pozazdrości nawet słynny Ciechocinek.

Historia Szczawna-Zdroju. Miejscowość zachwyca od wieków

Szczawno-Zdrój to uzdrowisko podgórskie położone w Górach Wałbrzyskich słynące z łagodnego, średniobodźcowego klimatu, kształtowanego przez otaczające lasy. Pierwsze wzmianki o miejscowości sięgają XIII wieku, lecz prawdziwy rozkwit uzdrowiska miał miejsce dopiero na przełomie XVIII i XIX wieku, bowiem wtedy otworzyło się tam sanatorium wzorowane na ekskluzywnych kurortach Szwajcarii, Austro-Węgier i Prus. To właśnie dzięki tej inwestycji w Szczawnie-Zdroju zaczęło powstawać coraz więcej obiektów uzdrowiskowych i nie tylko, a część z nich - co ciekawe - istnieje do dziś. Dla przykładu obecnie na deskach Teatru Zdrojowego z 1890 roku nadal odbywają się występy i koncerty.

Szczawno-Zdrój na zdjęciach

Co ciekawego w Szczawnie-Zdroju? Poznajcie kurort na miarę XXI wieku

Szczawno-Zdrój zawdzięcza swoją wyjątkowość przede wszystkim naturalnym zasobom - źródłom wód mineralnych o cennych właściwościach leczniczych. Bogate w minerały wody wykorzystywane są w terapii schorzeń układu pokarmowego i chorób metabolicznych, a także wspomagają regenerację organizmu. Kuracjusze z kraju i zagranicy wciąż mogą korzystać z dobrodziejstw wód z lokalnych źródeł, takich jak "Młynarz" i "Dąbrówka".

W miejscowości na odwiedzających czeka także zabytkowa architektura, która dodaje temu miejscu niepowtarzalnego uroku - pijalnie wód, sanatoria z XIX wieku, zabytkowe budynki w stylu neorenesansowym i neogotyckim przyciągają miłośników historii oraz architektury. Natomiast Dom Zdrojowy, hala spacerowa, a także malownicze kamienice to prawdziwe perły architektoniczne, które przetrwały próbę czasu i zdobią miasteczko do dziś.

