QUIZ o filmach. Pytamy o tytuły z kolorami. Sprawdź się!

Przed Wami quiz o filmach z kolorami w tytułach. Przygotowaliśmy 10 pytań o bardzo popularnych produkcjach. Większość z Was widziała przynajmniej połowę filmów, które pojawią się w naszym teście. Jeśli uwielbiacie oglądać filmy, bez problemu poradzicie sobie z pytaniami, jakimi dla Was przygotowaliśmy. Jeśli nie jesteście pewni swojej wiedzy, sprawdźcie się, a dzięki ewentualnym błędom uzupełnicie braki. Do dzieła!

Poniżej znajdziecie nasz quiz, składający się z dziesięciu pytań. Każde pytanie zawiera trzy odpowiedzi, ale tylko jedna z nich jest poprawna. Powodzenia!

QUIZ. Szukamy kolorów w tytułach znanych filmów. Złoty medal kinomana za 10/10 Pytanie 1 z 10 Zaczynamy! Znajdź brakujący kolor w tytule filmu z Seanem Connerym. „Polowanie na … październik” czerwony biały czarny Następne pytanie

Co to jest quiz?

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.