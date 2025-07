QUIZ. Nie ma ludzi niezastąpionych? Pytamy o ważne zmiany prezydentów, aktorów, trenerów

Quiz o następcach. Pytamy o prezydentów, muzyków, aktorów i sportowców

W naszym najnowszym quizie sprawdzimy Waszą wiedzę o ludziach. Zapytamy o prezydentów, aktorów, sportowców, artystów i ich następców. Jeśli znasz wszystkich prezydentów USA, wszystkich trenerów Manchesteru United i aktorów grających Jamesa Bonda, komplet punktów w naszym teście będzie formalnością. Jeśli nie jesteście pewni swojej wiedzy, sprawdźcie się, a dzięki ewentualnym błędom uzupełnicie braki. Do dzieła!

Poniżej znajdziecie nasz quiz, składający się z dziesięciu pytań. Każde pytanie zawiera trzy odpowiedzi, ale tylko jedna z nich jest poprawna. Powodzenia!

Zaczynamy! Kto został następnym papieżem po Janie Pawle II? Leon XIV Franciszek Benedykt XVI

Co to jest quiz?

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.