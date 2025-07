Aquapark Wrocław to nie tylko kompleks przy ul. Borowskiej z licznymi zjeżdżalniami, w tym Speed Onion z wielkim lejem, kształtem przypominającym cebulę. To także obiekty zlokalizowane na Zakrzowie przy ul. Wilanowskiej i na Brochowie, gdzie mieści się największa i najlepsza w kraju Wakacyjna Szkoła Pływania.

Lekcje pływania – elastyczne godziny

Wakacyjna Szkoła Pływania działa codziennie! Zajęcia są prowadzone na basenie sportowym przy ul. Borowskiej 99. Po skończonej lekcji pływania opiekun i dziecko mogą wspólnie korzystać ze strefy rekreacji i potrenować nabyte umiejętności. Co ważne, to rodzic po konsultacji z dzieckiem, wybiera dzień i godzinę zajęć. Dzięki czemu nie trzeba się śpieszyć na lekcje pływania ani na nagle zmieniać harmonogramu dnia. Aby dotrzeć na zajęcia, wystarczy przejść przez kasy basenu sportowego. Można zapisać dziecko do wybranej grupy wiekowej:

4-6 lat

7-9 lat

10-13 lat

13-16 lat

16+ lat

i Autor: Shutterstock Zapisz pociechę do Wakacyjnej Szkoły Pływania. Twoje dziecko poczuje się jak ryba w wodzie!

Dlaczego warto?

Wakacje to idealny czas, by nauczyć się pływać, a aktywność w wodzie służy rozwojowi całego ciała. Podczas pływania pracują jednocześnie mięśnie ramion, barków, brzucha, pośladków, ud i łydek, Poprawia się wydolność organizmu, koordynacja ruchowa i elastyczność ciała. Aktywność w wodzie redukuje tkankę tłuszczową oraz odciąża kości i stawy, dlatego kontuzje przy pływaniu rekreacyjnym są rzadkością.

Nauka i zabawa w jednym

Lekcja pływania trwa 45 minut. Koszt pojedynczych zajęć to 65 zł – i tu bardzo przyjemna informacja: w cenie jest przewidziany także czas na zabawę! To oznacza, że dziecko wraz z opiekunem może spędzić łącznie 2,5 godziny we wrocławskim Aquaparku, łącząc przyjemne z pożytecznym! Najpierw nauka, potem wodne szaleństwo! Uczestnicy zajęć z góry opłacają miesięczny cykl zajęć. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.

i Autor: materiały prasowe Zapisz pociechę do Wakacyjnej Szkoły Pływania. Twoje dziecko poczuje się jak ryba w wodzie!

Zajęcia grupowe

W przypadku dzieci i młodzieży od 4 do 16 lat cena pojedynczych zajęć grupowych wynosi 60 zł za osobę. Grupowe lekcje także trwają 45 minut i też jest czas na zabawę – łącznie to 2 godziny pobytu w Aquaparku Zakrzów i w Aquaparku Brochów. Opłaty są uiszczane na tych samych zasadach, co dla dzieci biorących udział w lekcjach indywidualnych. W przypadku zajęć grupowych cena zajęć także uwzględnia obecność osoby dorosłej. Gdy dziecko uczy się pływać pod opieką instruktora, opiekun może korzystać z pozostałej części kompleksów basenów w strefie rekreacji i basenu sportowego.

Partnerem materiału jest Aquapark Wrocław

Materiał Sponsorowany