Nie musisz jechać do Włoch! "Polskie Como" zachwyca turystów

Gdy myślimy o bajkowych jeziorach otoczonych górami, pierwsze skojarzenie najczęściej kieruje nas ku słonecznej Italii i słynnemu Lago di Como. Włoski kurort od lat zachwyca celebrytów i turystów z całego świata malowniczym położeniem, lazurową wodą i wyjątkowym klimatem. Mało kto jednak wie, że Polska również ma swoje "Como" i - jak się okazuje - nie trzeba pokonywać setek kilometrów ani wydawać fortuny, by znaleźć się w miejscu, które oferuje podobne krajobrazy, ciszę i błogi relaks nad wodą. U podnóża Gór Sowich na Dolnym Śląsku czeka bowiem jezioro, które coraz częściej trafia na listy najpiękniejszych zakątków naszego kraju.

"Polskie Como": górskie jezioro podbija serca turystów

Jezioro Bielawskie, znane również jako Zbiornik Sudety, to sztuczny zbiornik wodny położony na zachodnich obrzeżach Bielawy, u podnóża Gór Sowich, w województwie dolnośląskim. Zbiornik powstał w 1973 roku na dopływie potoku Brzęczek, jako odpowiedź na potrzeby lokalnych zakładów włókienniczych, które wymagały stałego dostępu do wody. Po upadku przemysłu włókienniczego w latach 90., jezioro przekształcono w miejsce rekreacyjne, które dziś przyciąga turystów z całej Polski i nosi miano "polskiego Como".

"Polskie Como" zachwyca turystów. Nie musisz jechać do Włoszech!

Jezioro Bielawskie. Namiastka Włoch na wyciągnięcie ręki

Obecnie Jezioro Bielawskie oferuje szeroką gamę atrakcji dla odwiedzających. Na brzegu znajduje się piaszczysta plaża z wyznaczonym kąpieliskiem - co ważne - strzeżonym przez ratowników w sezonie letnim. Dla miłośników sportów wodnych dostępne są natomiast wypożyczalnie kajaków, rowerów wodnych oraz sprzętu do windsurfingu. Na miejscu odnajdą się także rodziny z dziećmi, dla których przygotowano plac zabaw i brodzik.

Dlaczego "Polskie Como"?

Porównanie Jeziora Bielawskiego do włoskiego Lago di Como nie jest przypadkowe. Oba zbiorniki otoczone są górami, co tworzy niezwykle malownicze krajobrazy. Choć Jezioro Bielawskie jest znacznie mniejsze i sztuczne, jego urok i położenie sprawiają, że wielu turystów nazywa je "Polskim Como". To miejsce, gdzie można poczuć się jak na włoskich wakacjach, nie opuszczając kraju.