Zrywał kobietom łańcuszki i uciekał na hulajnodze. 34-latek zatrzymany! To nie koniec śledztwa

Policjanci z Wrocławia poinformowali we wtorek, 8 lipca, o zatrzymaniu 34-latka podejrzanego o serię kradzieży, do których dochodziło na terenie miasta. Sprawca poruszał się elektryczną hulajnogą i na oczach świadków zrywał łańcuszki z szyi starszych kobiet, po czym oddalał się z miejsca zdarzenia. Mundurowi ustalili, że mężczyzna działał w podobny sposób w co najmniej ośmiu przypadkach.