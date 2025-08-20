QUIZ. Kolejność wykonywania działań w matematyce. Niby wiedza szkolna, ale czy na pewno?

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2025-08-20 4:00

Kolejność wykonywania działań to podstawa matematyki. Ale czy na pewno pamiętasz wszystkie zasady? Zmierz się z naszym quizem i przekonaj się! To niby nie powinno być takie trudne, ale czy na pewno?

Autor: Shutterstock
QUIZ. Kolejność wykonywania działań w matematyce. Pamiętacie?
Pytanie 1 z 10
2+3×3+1 równa się:

