Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.
QUIZ. Kolejność wykonywania działań w matematyce. Niby wiedza szkolna, ale czy na pewno?
2025-08-20 4:00
Kolejność wykonywania działań to podstawa matematyki. Ale czy na pewno pamiętasz wszystkie zasady? Zmierz się z naszym quizem i przekonaj się! To niby nie powinno być takie trudne, ale czy na pewno?