Zmiana czasu na letni 2026 - kiedy przestawiamy zegarki?

Kiedy zmiana czasu 2026? W Polsce zmiana czasu na letni odbywa się tradycyjnie w ostatnią niedzielę marca. W 2026 roku przestawiamy zegarki w nocy z 28 na 29 marca. O godzinie 2:00 wskazówki przesuwamy na 3:00. Oznacza to, że śpimy o godzinę krócej, ale dzień staje się wyraźnie dłuższy. Po miesiącach mroźnej oraz ciemnej zimy, taki scenariusz wydaje się być prawdziwym darem od losu!

Kiedy zmiana czasu w Polsce zakończy się na stałe?

Na razie zmiana czasu w Polsce nadal obowiązuje i nie ma jeszcze ostatecznej, pewnej daty jej całkowitego zniesienia. Warto jednak przypomnieć, że pomysł likwidacji sezonowego przestawiania zegarków pojawił się w Unii Europejskiej już w 2018 roku, gdy większość uczestników konsultacji poparła odejście od tej praktyki. Problem w tym, że państwa UE nie mogą podjąć tej decyzji samodzielnie - musi ona zostać uzgodniona na poziomie całej wspólnoty, aby uniknąć chaosu w transporcie, handlu czy lotnictwie. W praktyce oznacza to, że w Polsce na pewno będziemy jeszcze przestawiać zegarki w 2026 roku, a ostateczna decyzja o likwidacji zmian czasu zależy od wspólnego stanowiska krajów Unii Europejskiej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod sondą.

Sonda Czy zmiana czasu w Polsce powinna zostać zniesiona? Tak Nie Nie mam zdania

Jak zmiana czasu wpływa na organizm?

Dla wielu osób przestawianie zegarków to nie tylko formalność. Skrócona noc może powodować:

senność i rozdrażnienie,

problemy z koncentracją,

chwilowe zaburzenia rytmu dobowego.

Eksperci podkreślają, że organizm potrzebuje kilku dni, aby przyzwyczaić się do nowego rytmu. Warto więc wcześniej kłaść się spać i ograniczyć korzystanie z ekranów przed snem, by nie zaburzać snu jeszcze bardziej.

Zmiana czasu: kiedy się do niej przygotować?

Zmiana czasu na letni 2026 zbliża się wielkimi krokami i choć sama zmiana odbywa się w nocy z 28 na 29 marca, zaleca się, by zacząć przygotowania już kilka dni wcześniej. Najlepiej około 3-5 dni przed planowaną zmianą czasu:

kłaś się spać 15-20 minut wcześniej każdego dnia,

stopniowo przesuwać godzinę porannego wstawania,

ograniczać korzystanie z telefonu i komputera wieczorem,

zadbać o ekspozycję na naturalne światło rano.

Zmiana czasu w Polsce: dlaczego przestawiamy zegarki?

Idea zmiany czasu, znanej jako czas letni narodziła się z myślą o efektywniejszym wykorzystaniu światła dziennego. Jej początki sięgają XVIII wieku, a za jednego z prekursorów uważa się Benjamina Franklina. W 1784 roku, podczas pobytu w Paryżu, Franklin zauważył, że miasto mogłoby oszczędzać znaczne ilości świec, gdyby mieszkańcy wstawali wcześniej i kładli się spać, zanim słońce zajdzie. Jego pomysł, choć humorystycznie przedstawiony, położył podwaliny pod przyszłe dyskusje.

Prawdziwym orędownikiem zmiany czasu był jednak William Willett, brytyjski budowniczy, który na początku XX wieku opublikował esej "Waste of Daylight" (Marnowanie światła dziennego). Willett, sfrustrowany marnowaniem porannego światła i koniecznością palenia lamp wieczorami, zaproponował przesunięcie zegarów w ciągu wiosny i powrót do standardowego czasu jesienią.

Dalsza częsć artykułu znajduje się pod galerią.

Ceny paliw - marzec 2026

4

Kiedy zaczyna się wiosna?

W Polsce wiosna przychodzi w marcu, a jej "start" można rozpatrywać na kilka sposobów: kalendarzowo zaczyna się 21 marca, astronomicznie w dniu równonocy wiosennej – zwykle 20 lub 21 marca, a meteorologicznie już 1 marca.

Ciekawostką jest, że w tym samym okresie przestawiamy zegarki na czas letni, co daje nam więcej światła wieczorem i dodatkowo potęguje wrażenie nadejścia wiosny. To taki moment, kiedy natura budzi się do życia, co można już nawet teraz powoli zobaczyć za oknem.