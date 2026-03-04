PKP wyprzedaje mieszkania w całej Polsce. Ceny zaczynają się od kilkunastu tysięcy

Spis treści
Setki nieruchomości PKP na sprzedaż w całym kraju
W obliczu bijących rekordy cen na rynku nieruchomości, propozycja państwowego przewoźnika może wydawać się dla wielu osób zaskakująca. Polskie Koleje Państwowe wystawiły na przetargi setki lokali na terenie całego kraju, a ich wyceny są rażąco niższe od średnich rynkowych. Spółka PKP S.A. dysponuje potężnym portfelem nieruchomości, który obejmuje blisko 700 pozycji, w tym mieszkania, lokale użytkowe oraz grunty. Zdecydowana większość ofert dotyczy budynków nierozerwalnie związanych z historią kolei, często usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie dworców lub linii kolejowych.
Lokalizacje mieszkań oferowanych przez kolej
Potencjalni nabywcy mogą wybierać spośród ofert w największych polskich aglomeracjach, jak i w mniejszych ośrodkach miejskich. Na liście sprzedażowej widnieją lokale w Katowicach, Opolu czy Wrocławiu, ale okazje zdarzają się również w takich miejscowościach jak Racibórz, Mrągowo, Bartoszyce, Dobra czy Braniewo. Przykładem atrakcyjnej oferty z przeszłości może być dwupokojowe mieszkanie przy ulicy Stanisława Małachowskiego we Wrocławiu. Ten lokal o powierzchni 79 metrów kwadratowych został wystawiony na sprzedaż za kwotę 320 tysięcy złotych, co przyciągnęło uwagę wielu poszukiwaczy tanich czterech kątów.
W galerii zdjęć poniżej zebraliśmy kilka ofert z Wrocławia. Sprawdźcie, być może któryś z lokali spodoba się i wam!
Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.
Mieszkania za grosze we Wrocławiu. Oferty prosto od PKP
Lokale mieszkalne w cenie poniżej 30 tysięcy złotych
Największe zainteresowanie budzą nieruchomości wycenione na kwoty, które na wolnym rynku wydają się nierealne. Ceny wywoławcze niektórych lokali startują z pułapu około 25 tysięcy złotych. Jakiś czas temu głośno było o ofercie w Niedźwiedniku nieopodal Ziębic. Wystawiono tam na sprzedaż lokal o powierzchni użytkowej 22 metrów kwadratowych, który wraz z przynależną przestrzenią dodatkową wyceniono właśnie na wspomniane 25 tysięcy złotych. Tak niskie progi wejścia sprawiają, że nawet nieruchomości wymagające kapitalnego remontu szybko znajdują nowych właścicieli.
Polecany artykuł:
Dlaczego PKP pozbywa się majątku?
Niewiele osób ma świadomość, że spółki kolejowe należą do grona największych właścicieli ziemskich i zarządców nieruchomości w Polsce. W zasobach PKP znajduje się ogromny majątek, obejmujący nie tylko infrastrukturę torową, ale także kamienice, budynki gospodarcze i działki inwestycyjne. Obiekty, które przestały być niezbędne do prowadzenia bieżącej działalności przewozowej, są sukcesywnie kierowane do sprzedaży, co pozwala spółce na optymalizację kosztów utrzymania zbędnej infrastruktury.