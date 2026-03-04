PKP wyprzedaje mieszkania w całej Polsce. Ceny zaczynają się od kilkunastu tysięcy

Setki nieruchomości PKP na sprzedaż w całym kraju

W obliczu bijących rekordy cen na rynku nieruchomości, propozycja państwowego przewoźnika może wydawać się dla wielu osób zaskakująca. Polskie Koleje Państwowe wystawiły na przetargi setki lokali na terenie całego kraju, a ich wyceny są rażąco niższe od średnich rynkowych. Spółka PKP S.A. dysponuje potężnym portfelem nieruchomości, który obejmuje blisko 700 pozycji, w tym mieszkania, lokale użytkowe oraz grunty. Zdecydowana większość ofert dotyczy budynków nierozerwalnie związanych z historią kolei, często usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie dworców lub linii kolejowych.

Lokalizacje mieszkań oferowanych przez kolej

Potencjalni nabywcy mogą wybierać spośród ofert w największych polskich aglomeracjach, jak i w mniejszych ośrodkach miejskich. Na liście sprzedażowej widnieją lokale w Katowicach, Opolu czy Wrocławiu, ale okazje zdarzają się również w takich miejscowościach jak Racibórz, Mrągowo, Bartoszyce, Dobra czy Braniewo. Przykładem atrakcyjnej oferty z przeszłości może być dwupokojowe mieszkanie przy ulicy Stanisława Małachowskiego we Wrocławiu. Ten lokal o powierzchni 79 metrów kwadratowych został wystawiony na sprzedaż za kwotę 320 tysięcy złotych, co przyciągnęło uwagę wielu poszukiwaczy tanich czterech kątów.

Lokale mieszkalne w cenie poniżej 30 tysięcy złotych

Największe zainteresowanie budzą nieruchomości wycenione na kwoty, które na wolnym rynku wydają się nierealne. Ceny wywoławcze niektórych lokali startują z pułapu około 25 tysięcy złotych. Jakiś czas temu głośno było o ofercie w Niedźwiedniku nieopodal Ziębic. Wystawiono tam na sprzedaż lokal o powierzchni użytkowej 22 metrów kwadratowych, który wraz z przynależną przestrzenią dodatkową wyceniono właśnie na wspomniane 25 tysięcy złotych. Tak niskie progi wejścia sprawiają, że nawet nieruchomości wymagające kapitalnego remontu szybko znajdują nowych właścicieli.

Dlaczego PKP pozbywa się majątku?

Niewiele osób ma świadomość, że spółki kolejowe należą do grona największych właścicieli ziemskich i zarządców nieruchomości w Polsce. W zasobach PKP znajduje się ogromny majątek, obejmujący nie tylko infrastrukturę torową, ale także kamienice, budynki gospodarcze i działki inwestycyjne. Obiekty, które przestały być niezbędne do prowadzenia bieżącej działalności przewozowej, są sukcesywnie kierowane do sprzedaży, co pozwala spółce na optymalizację kosztów utrzymania zbędnej infrastruktury.