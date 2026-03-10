Gigantyczny zalew za ponad miliard złotych. Powstanie wielka plaża i elektrownia

W dolinie Nysy Kłodzkiej zainicjowano wstępny etap ogromnego przedsięwzięcia, które całkowicie odmieni krajobraz regionu. Skonstruowanie potężnego akwenu w Kamieńcu Ząbkowickim ma stanowić główną zaporę przeciwpowodziową dla mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz opolskiego. Rządowe plany wykraczają jednak daleko poza samą ochronę przed żywiołem.

"Zbiornik Kamieniec Ząbkowicki to nie tylko budowla – to tarcza bezpieczeństwa, źródło wody, czysta energia i spokojniejsza przyszłość. To przykład nowoczesnego podejścia do gospodarki wodnej odpornej na zmiany klimatu."

O tym nowoczesnym podejściu do gospodarki wodnej mówił już w lutym szef resortu infrastruktury. Dariusz Klimczak zapowiedział budowę gigantycznej zapory mierzącej 19 metrów wysokości i ciągnącej się przez 2,3 kilometra, która zatrzyma wodę na terenie około tysiąca hektarów.

"Planowana jest budowa zapory wodnej o wysokości 19 m i długości 2,3 km tworzącej zbiornik o powierzchni zalewu około 1000 ha i o maksymalnej pojemności do 104 mln m3 oraz powstanie małej wbudowanej elektrowni wodnej o mocy zainstalowanej około 2 MW zapewniającej średnioroczną produkcję energii na poziomie 11,3 GWh. Dzięki temu projektowi system ochrony przeciwpowodziowej doliny Nysy Kłodzkiej i Odry stanie się jeszcze bardziej skuteczny - z korzyścią dla ludzi, środowiska i gospodarki"

W ten sposób minister infrastruktury podsumował korzyści płynące z realizacji tego strategicznego obiektu hydrotechnicznego.

Wody Polskie badają teren. Konsultacje z mieszkańcami Kamieńca Ząbkowickiego i Barda

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oficjalnie ogłosiło start najważniejszej fazy planowania inwestycji. Na wyznaczonym terenie trwają aktualnie szczegółowe pomiary i ekspertyzy, które stanowią fundament do stworzenia pełnej dokumentacji projektowej wyczekiwanego zbiornika.

"Zakres prowadzonych prac obejmuje: pomiary geodezyjne, w tym pomiary sytuacyjno-wysokościowe w celu opracowania aktualnej mapy do celów projektowych, inwentaryzację przyrodniczą, w tym monitoring, ewidencję i mapowanie siedlisk, gatunków roślin oraz zwierząt występujących na obszarze inwestycji. Obszar prac geodezyjnych i przyrodniczych obejmuje teren znacznie szerszy niż sama lokalizacja zbiornika (tzw. strefa buforowa). Jest to wymóg prawny, niezbędny do rzetelnej oceny oddziaływania inwestycji na otoczenie."

Na terenie gmin Kamieniec Ząbkowicki oraz Bardo powstaną dedykowane punkty informacyjne, w których obywatele będą mogli zgłaszać swoje uwagi i zapoznawać się ze szczegółami inwestycji.

Burmistrz zapowiada nową plażę. Zbiornik Kamieniec-Pilce tętniący życiem

Włodarze regionu wiążą z powstaniem akwenu ogromne nadzieje na rozwój turystyki. Sylwester Kowal pełniący funkcję burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego przekonuje, że samorząd zamierza wycisnąć z tej szansy absolutne maksimum. Gospodarz gminy stawia nacisk na budowę nowoczesnego i przyjaznego turystom miejsca wypoczynkowego w dolinie rzeki.

"Plaża. Ścieżki rowerowe i spacerowe. Miejsca do biegania, łowienia ryb, wypoczynku. Parking, infrastruktura, przestrzeń, z której będzie się chciało korzystać"

Swoją szeroką wizję rozwoju okolicznej infrastruktury samorządowiec zaprezentował za pośrednictwem mediów społecznościowych. Sylwester Kowal zwraca uwagę na fakt, że cały kompleks rekreacyjny zostanie ulokowany w granicach jego gminy, co otwiera przed nią zupełnie nowe perspektywy gospodarcze wykraczające poza standardową ochronę przeciwpowodziową.

"Dziś nie mówimy o twardej, koniecznej inżynierii - bo ona jest oczywista. Mówimy o turystyce, rekreacji i jakości życia"

W ten sposób burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego uzasadnia chęć stworzenia miejsca poprawiającego komfort życia mieszkańców.

Elektrownia wodna i koszt ponad 1,2 mld zł. Kiedy ruszy budowa zbiornika Kamieniec-Pilce?

Inwestycja w dolinie Nysy Kłodzkiej poraża swoim rozmachem i potężnym budżetem. Według harmonogramu pierwsze maszyny budowlane mają pojawić się na placu w 2027 roku, a całkowity koszt stworzenia kompleksu pochłonie ponad 1,2 miliarda złotych. Nowo powstałe jezioro zajmie powierzchnię blisko tysiąca hektarów, mieszcząc w sobie 104 miliony metrów sześciennych wody. Całość uzupełni nowoczesna elektrownia wodna generująca ekologiczną energię elektryczną na potrzeby całego regionu.