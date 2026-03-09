Niemcy szturmują Zgorzelec! Gigantyczne kolejki na granicy przez drogie paliwo

Niemcy jadą do Zgorzelca po tanie paliwo

Zgorzelec przeżywa prawdziwe oblężenie. Jak donoszą lokalne media, kolejki na stacjach paliw stały się codziennością. Niemieccy kierowcy przyjeżdżają masowo, często z kilkoma kanistrami w bagażniku, by zatankować do pełna i zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt euro na jednym baku.

InfoZgorzelec potwierdza, że kolejki utrzymują się od miesięcy, a ruch wzrósł jeszcze bardziej po skoku cen paliw w Niemczech. Średnia oszczędność? Około 1 zł na litrze, co przy 50 litrach daje nawet 50 zł różnicy.

– Przyjeżdżamy, bo u nas ceny zwariowały – mówią cytowani przez niemieckie media kierowcy z Görlitz.

Granica zakorkowana. Kolejki jak za dawnych czasów

Według relacji mieszkańców i lokalnych portali, kierowcy zza Odry przekraczają granicę praktycznie bez przerwy – od rana do późnego wieczora. W godzinach szczytu tworzą się nawet kilkusetmetrowe korki prowadzące do największych stacji paliw w mieście.

Najbardziej oblegane są stacje przy ulicach:

Armii Krajowej

Słowiańskiej

Łużyckiej

Daszyńskiego

To właśnie tam kierowcy ustawiają się w długich sznurach, często czekając kilkanaście minut na wolny dystrybutor.

Ceny paliw: Polska wciąż tańsza

Choć paliwo w Polsce również podrożało, różnica względem Niemiec nadal jest ogromna. Na stacjach w Zgorzelcu kierowcy płacą obecnie około:

Pb95: 6,39 zł/l,

Diesel: 7,19 zł/l.

Po drugiej stronie Nysy ceny są jednak znacznie wyższe — benzyna przekroczyła już 2 euro za litr, czyli ponad 8,60 zł. Dla niemieckich kierowców oznacza to oszczędność nawet kilkudziesięciu euro na jednym tankowaniu, co tłumaczy niekończące się kolejki na polskich stacjach.

Kanistry, limity i kontrole celne

Niemiecka służba celna prowadzi wzmożone kontrole kierowców wracających z Polski. Szczególnie sprawdzane są auta z kanistrami. Przepisy pozwalają na wwóz maksymalnie 20 litrów paliwa – każda większa ilość musi zostać oclona.

Celników jednak nie odstrasza rosnący ruch. Jak podkreślają niemieckie media, kontrole mają charakter ogólnokrajowy i potrwają tak długo, jak utrzyma się „tanktourismus”.

Czy Zgorzelec wytrzyma ten napływ?

Lokalne portale ostrzegają, że jeśli ruch będzie dalej rosnąć, mogą pojawić się problemy z dostępnością paliwa – podobnie jak po czeskiej stronie granicy. Na razie jednak stacje w Zgorzelcu zapewniają, że dostawy są stabilne.

Mieszkańcy narzekają jednak na korki, hałas i trudności z codziennym tankowaniem.

– Chcę tylko zatankować do pracy, a stoję w kolejce jak na autostradzie w wakacje – mówi jeden z mieszkańców cytowany przez lokalne media.

Co dalej z cenami paliw?

Eksperci przewidują, że jeśli konflikt na Bliskim Wschodzie będzie się przedłużał, ceny paliw, zarówno w Polsce jak i w Niemczech mogą rosnąć jeszcze szybciej, jednak w Polsce wciąż będzie taniej. Wtedy „tanktourismus” może stać się zjawiskiem masowym na długie miesiące.

A Zgorzelec? Wygląda na to, że musi przygotować się na rekordowy ruch – i to nie tylko w wakacje.

