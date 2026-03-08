Niemcy szturmują polskie stacje paliw! Kolejki, kanistry i kontrole celne. „U was jest o połowę taniej!”

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-03-08 16:48

Po wybuchu konfliktu w Iranie ceny paliw w Niemczech wystrzeliły powyżej 2 euro za litr. Efekt? Masowy szturm niemieckich kierowców na polskie stacje benzynowe. Kolejki, kanistry w bagażnikach i wzmożone kontrole celników – tak wygląda dziś pogranicze.

Niemcy szturmują polskie stacje paliw! Kolejki, kanistry i kontrole celne

i

Autor: Reniner/ Shutterstock

„Tanktourismus” wraca z pełną mocą

Niemieckie media alarmują, że przygraniczne stacje w Polsce przeżywają prawdziwe oblężenie. Berliner Zeitung pisze, że różnice cen paliw „sięgają nawet 60 centów na litrze”, co daje do 30 euro oszczędności na jednym tankowaniu.

Agencja dpa dodaje, że w Saksonii kierowcy „masowo uciekają za granicę”, bo w Polsce paliwo jest „wyraźnie tańsze nawet przy krótkich dystansach”.

– Przyjeżdżamy, bo u nas ceny zwariowały – mówi cytowany przez Berliner Kurier kierowca z Görlitz. – Tutaj tankuję za pół ceny. To się po prostu opłaca.

Polecany artykuł:

Benzyna po 5,12 zł to nie fejk! Internet płonie od teorii spiskowych. "Tylko dl…

Zoll reaguje: kontrole na granicy

Jak podaje Berliner Zeitung, niemieckie służby celne prowadzą od kilku dni wzmożone kontrole tankujących turystów. W centrum uwagi są kierowcy wracający z kanistrami.

Niemieckie przepisy pozwalają na wwóz maksymalnie 20 litrów paliwa w kanistrze. Każda większa ilość musi zostać oclona.

– Prowadzimy ogólnokrajowe kontrole – potwierdza rzeczniczka Zollu Lisa Pörschmann cytowana przez Berliner Zeitung.

Ceny paliw: Polska kontra Niemcy

Niemieckie media podkreślają, że różnice cen paliw między Polską a Niemcami osiągnęły poziom nienotowany od lat. Berliner Zeitung wylicza, że w Polsce benzyna i diesel są nawet o 60–65 centów tańsze na litrze niż po niemieckiej stronie granicy.

Według danych cytowanych przez niemieckie portale, średnia cena benzyny w Polsce wynosi obecnie ok. 1,37 euro za litr, a diesla ok. 1,40 euro, czyli około 6,0–6,4 zł.

Tymczasem – jak podają Welt i Berliner Kurier – w Niemczech po wybuchu konfliktu w Iranie ceny paliw przekroczyły 2,00 euro za litr, a diesel „przebił dwójkę już w środę rano”.

Agencja dpa podkreśla, że różnice są „rekordowe” i wynikają głównie z niższych podatków i mniejszych opłat CO₂ w Polsce, podczas gdy w Niemczech opłata CO₂ wzrosła w 2026 r. do 65 euro za tonę.

Efekt? Kierowca tankujący 40–50 litrów może zaoszczędzić od 25 do nawet 30 euro na jednym baku.

W Polsce też drożej! Ceny poszybowały w górę

Choć paliwo w Polsce nadal jest wyraźnie tańsze niż w Niemczech, warto zauważyć, że również u nas ceny mocno poszły w górę.

Według danych cytowanych przez portale paliwowe (m.in. Benzinpreis‑Aktuell.de oraz statystyki KE), jeszcze na początku roku benzyna SP95 kosztowała w Polsce ok. 5,60–5,80 zł, a diesel ok. 6,00 zł.

Po wzroście cen ropy i napięciach na Bliskim Wschodzie średnie ceny skoczyły do:

  • benzyna: ok. 6,0–6,2 zł,
  • diesel: ok. 6,3–6,4 zł.

To oznacza wzrost o 40–60 groszy na litrze w zaledwie kilka tygodni.

Niemieckie media podkreślają jednak, że mimo podwyżek różnica względem Niemiec pozostaje ogromna, co nadal napędza tanktourismus.

Dlaczego paliwo w Niemczech drożeje szybciej?

Niemieckie redakcje wskazują trzy główne powody:

  • konflikt w Iranie – Welt pisze, że wzrost napięcia natychmiast podbił ceny ropy,
  • wysoka opłata CO₂ – MSN/dpa przypomina, że w 2026 r. wzrosła do 65 euro za tonę,
  • podatki i marże – Zeit opisuje, że niemiecki rynek paliw reaguje „jak rakieta w górę i jak piórko w dół”.

Polskie stacje: eldorado czy problem?

Choć polskie stacje przy granicy notują rekordowe obroty, niemieckie media zwracają uwagę na rosnące napięcia. Berliner Kurier informuje o „pierwszych sygnałach o lokalnych brakach paliwa” po stronie czeskiej i ostrzega, że podobne sytuacje mogą pojawić się również w Polsce, jeśli ruch będzie dalej rosnąć.

Co dalej?

Eksperci cytowani przez Welt ostrzegają, że jeśli konflikt w Iranie się przedłuży, ceny paliw w Niemczech mogą rosnąć dalej, a „tanktourismus” stanie się zjawiskiem masowym na długie miesiące.

Sonda
Auto na benzynę czy diesel?
Lubieszyn stolicą taniej benzyny
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

STACJE PALIW
POGRANICZE
PALIWO
NIEMCY
BENZYNA
CENY PALIW