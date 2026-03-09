Nowe fakty w sprawie śmierci Magdaleny Majtyki. Śledczy ujawniają wyniki sekcji

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-03-09 15:34

Co było przyczyną śmierci Magdaleny Majtyki? Prokuratura dysponuje już wstępnymi wynikami sekcji zwłok. Śledczy wykluczyli jedną z branych pod uwagę hipotez. Kluczowe będą teraz badania toksykologiczne.

Śmierć Magdaleny Majtyki. Co wykazała sekcja zwłok?

Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia-Fabryczna dysponuje nowymi informacjami w sprawie tragicznej śmierci aktorki Magdaleny Majtyki. Jak przekazał nam prokurator Damian Pownuk, znane są już wstępne ustalenia po przeprowadzonej sekcji zwłok. Choć nie dają one jeszcze ostatecznej odpowiedzi na pytanie o przyczynę zgonu, to wykluczają jedną z hipotez.

- Ze wstępnych wyników sekcji zwłok wynika, że biegli wykluczyli uraz jako przyczynę zgonu. Ostateczne wnioski będą po przeprowadzeniu badań toskykologicznych i histopatologicznych. Na ostateczne wnioski trzeba będzie poczekać do dwóch miesiecy, ponieważ tyle trwa oczekiwanie na badania toksykologiczne

- przekazał prokurator Damian Pownuk.

Na obecnym etapie śledztwa wiele wskazuje na to, że do śmierci popularnej aktorki nie przyczyniły się osoby trzecie, a zdarzenie mogło mieć charakter nieszczęśliwego wypadku. Szczegółowe okoliczności zbada teraz wnikliwe postępowanie.

- W dalszym ciągu nie mamy śladów, czy też dowodów wskazujących na działania osób trzecich - informuje nas prokurator Prokuratury Rejonowej p.f. Prokuratora Rejonowego dla Wrocławia-Fabryczna : p.f. Damian Pownuk.

Magdalena Majtyka sama wyszła z auta po wypadku?! Nowe fakty po śmierci aktorki…

Tajemnicze zaginięcie i tragiczny finał

Przypomnijmy, że Magdalena Majtyka, aktorka teatralna i serialowa, zaginęła w tajemniczych okolicznościach 4 marca 2026 roku. Rankiem opuściła swoje mieszkanie przy ulicy Iwaszkiewicza we Wrocławiu. Zgodnie z planem udała się na wizytę u stomatologa. Ostatni raz skontaktowała się z bliskimi około godziny 16:30, informując, że jedzie do Sulimowa na spotkanie z koleżanką. Logowania jej telefonu potwierdziły, że była w tej okolicy. Później ślad po niej stawał się coraz bardziej zagadkowy. Między 21:30 a 22:00 jej telefon na chwilę zalogował się w rejonie ulicy Karkonowskiej we Wrocławiu, po czym sygnał zniknął. Gdy aktorka nie wróciła na noc do domu, zaniepokojony mąż zgłosił jej zaginięcie.

Policja tłumaczy się z interwencji

Ciało aktorki odnaleziono w Biskupicach Oławskich, niedaleko jej samochodu. Wrocławska policja w specjalnym komunikacie odniosła się do pytań dotyczących interwencji związanej z pojazdem. Opel Corsa został zauważony przy leśnej drodze 5 marca około godziny 11:00. Jak czytamy w oświadczeniu, pojazd był zamknięty i nie stwarzał zagrożenia, a w policyjnych systemach nie figurował jako skradziony. Co kluczowe, w momencie interwencji nie było jeszcze zgłoszenia o zaginięciu aktorki - to wpłynęło do wrocławskiego komisariatu dopiero przed godziną 14:00. Gdy tylko pojawiła się informacja, że poszukiwana kobieta mogła przebywać w tym rejonie, policjanci natychmiast rozpoczęli przeszukiwania terenu. Śledztwo w sprawie tej tragicznej śmierci jest w toku.

Do sprawy będziemy jeszcze wracać.

Nie żyje Magdalena Majtyka. Zmarła w wieku 41 lat. Kim była zaginiona?
