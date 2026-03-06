Nie żyje Magdalena Majtyka. Zmarła w wieku 41 lat. Kim była zaginiona?

41-letnia aktorka Magdalena Majtyka zaginęła 4 marca we Wrocławiu.

Po kilku dniach poszukiwań, ciało aktorki odnaleziono w lesie w Biskupicach Oławskich.

Śledztwo w sprawie przyczyn i okoliczności śmierci Magdaleny Majtyki jest w toku.

Poznaj szczegóły kariery aktorskiej i tanecznej oraz dowiedz się, jakie role zagrała.

Nie żyje Magdalena Majtyka. Aktorka zaginęła

Magdalena Majtyka, 41‑letnia aktorka teatralna i filmowa, która od lat występowała w polskich produkcjach i zdobywała sympatię widzów, znalazła się w centrum poszukiwań po tym, jak 4 marca zaginęła we Wrocławiu. Jej mąż i policja apelowali o pomoc, a media relacjonowały kolejne etapy akcji poszukiwawczej. W piątek (6 marca) w lesie w Biskupicach Oławskich odnaleziono ciało aktorki. Śledczy pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności jej śmierci.

Kim była Magdalena Majtyka?

Magdalena Majtyka urodziła się w 1984 roku i od kilkunastu lat była związana z polskim środowiskiem artystycznym - zarówno ekranowym, jak i scenicznym. Występowała w licznych produkcjach, kreując różnorodne role w serialach i filmach. Jej nazwisko pojawia się w obsadach takich tytułów telewizyjnych jak „Na Wspólnej”, „Ojciec Mateusz”, „Na dobre i na złe”, „Komisarz Alex”, „1670” czy produkcjach filmowych, m.in. „Pan Samochodzik i Templariusze”, „Światło nocy”, „Kabaret śmierci” i „Kler".

Nie tylko aktorka

Nie ograniczała się jednak wyłącznie do aktorstwa. Majtyka była również tancerką i choreografką - łączyła umiejętności, co pozwalało jej odnaleźć się w różnorodnych projektach artystycznych i teatralnych. Jej dorobek obejmował prezentacje w teatrach oraz udział w spektaklach, a także współpracę przy produkcjach, w których sprawność fizyczna była dodatkowym atutem. Artystka była aktywna teatralnie we Wrocławiu i współpracowała z miejscowymi ośrodkami sztuki scenicznej.

Jej zaginięcie w pierwszych dniach marca i dramatyczne apele męża, reżysera i operatora, poruszyły środowisko artystyczne i publiczność. Okoliczności śmierci Magdaleny Majtyki pozostają przedmiotem śledztwa.

Źródło: Filmweb, Super Express

