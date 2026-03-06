Naćpany kierowca uciekał przez trzy powiaty. Policyjny pościg

Dramatyczny pościg za kierowcą Mercedesa. 40-latek był pod wpływem narkotyków

Policyjny pościg za kierowcą Mercedesa! 40-letni mężczyzna w trakcie brawurowej ucieczki stwarzał duże zagrożenie, a późniejsze badania wykazały obecność kilku rodzajów narkotyków w jego organizmie. Do zdarzenia doszło 5 marca w godzinach porannych. Policjanci z komisariatu w Chojnowie prowadzili w miejscowości Czernikowice kontrolowali trzeźwość kierowców. W pewnym momencie funkcjonariusze dali sygnał do zatrzymania kierującemu osobowym Mercedesem. Mężczyzna początkowo zwolnił, jednak po chwili gwałtownie przyspieszył i rozpoczął ucieczkę. Policjanci ruszyli za nim w pościg, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Uciekający kierowca jechał bardzo szybko i wykonywał niebezpieczne manewry. Wielokrotnie wyprzedzał inne pojazdy w niedozwolony sposób, wjeżdżał na pas przeznaczony dla przeciwnego kierunku ruchu.

Test narkotykowy wykazał obecnośćTHC, amfetaminy, kokainy imetamfetamin

Pościg trwał na drogach kolejnych trzech powiatów województwa i zakończył się w rejonie miejscowości Szczytnica pod wiaduktem autostrady A4. Podczas próby zatrzymania kierowca Mercedesa doprowadził do zderzenia z policyjnym radiowozem. Chwilę później jego samochód wypadł z jezdni i zatrzymał się na krawężniku, co uniemożliwiło dalszą ucieczkę. Po zatrzymaniu mężczyzna był agresywny, nie wykonywał poleceń funkcjonariuszy i stawiał czynny opór. Policjanci obezwładnili go i zatrzymali. Badanie alkomatem wykazało, że kierowca był trzeźwy. Test narkotykowy wykazał jednak obecność kilku substancji odurzających, w tym THC, amfetaminy, kokainy i metamfetaminy. Mężczyzna został przewieziony do szpitala w Legnicy, gdzie pobrano mu krew do dalszych badań. Zatrzymany to 40-letni mieszkaniec regionu, znany wcześniej policji z konfliktów z prawem. Trafił do policyjnego aresztu. Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz inne przestępstwa grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna może też otrzymać wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów.

Sonda Czujesz się bezpieczny na polskich drogach? Tak Nie Nie mam zdania

🚙🚓Brawurowa ucieczka przez trzy powiaty zakończona zatrzymaniem. Kierowca był pod wpływem narkotyków🚓🚙Policyjny pościg za kierowcą Mercedesa, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej, zakończyła się jego zatrzymaniem w rejonie autostrady A4. Mężczyzna uciekając przed… pic.twitter.com/FpxXzKaV4h— dolnośląska Policja (@DPolicja) March 6, 2026