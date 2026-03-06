Tragiczny finał poszukiwań znanej aktorki. Policja potwierdza

Zakończono intensywne poszukiwania znanej aktorki Magdaleny Majtyki, która zaginęła we Wrocławiu.

Jej uszkodzony samochód odnaleziono w Biskupicach Oławskich, co zmobilizowało służby do przeszukania terenu.

W akcję zaangażowano policję, w tym techników kryminalistyki, straż pożarną i Wodną Służbę Ratowniczą.

Aktorka Magdalena Majtyka zaginęła. Rozbite auto znalezione pod Wrocławiem

Wrocławska policja zakończyła intensywne poszukiwania 41-letniej Magdaleny Majtyki, która zaginęła 4 marca br. Kobieta oddaliła się z miejsca zamieszkania przy ul. Iwaszkiewicza we Wrocławiu i nie nawiązała kontaktu z rodziną.

W piątek, 6 marca, po godzinie 14, pojawiły się nowe informacje. Samochód, którym poruszała się Magdalena Majtyka, został odnaleziony rozbity w Biskupicach Oławskich. Kobiety nie było w środku, przekazała "Gazeta Wyborcza". Na miejscu prowadzono poszukiwania zaginionej, w których uczestniczy policja, straż pożarna i Wodna Służba Ratownicza.

„Prowadzimy tam czynności związane z dalszymi poszukiwaniami. Na miejscu jest grupa poszukiwawcza, ściągamy psa i techników kryminalistycznych” - mówi podkomisarz Aleksandra Freus z KMP we Wrocławiu, cytowana przez portal.

Po godzinie 18 poinformowano o odnalezieniu ciała kobiety. Na miejsce wezwano prokuratora.

"Z przykrością potwierdzamy tragiczną informację, że zaginiona 41- letnia Magdalena Majtyka nie żyje. Ciało kobiety zostało odnalezione w dniu dzisiejszym na terenie Biskupic Oławskich. Na miejscu prowadzone są czynności przez policjantów pod nadzorem prokuratury. W tej sprawie prowadzone będzie śledztwo, które ma na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia. Rodzinie i bliskim składamy szczere wyrazy współczucia".

Mąż zaginionej opublikował w mediach społecznościowych apel:

„!!! UWAGA !!! Zaginęła moja żona Magda Majtyka, ostatni raz była widziana w środę wieczorem na południu Wrocławia w okolicach ulicy Karkonoskiej. Prawdopodobnie poruszała się samochodem marki Opel Corsa w granatowym kolorze. Od wczoraj trwają poszukiwania policji. Bardzo proszę o przekazywanie tej informacji w social mediach. Gdyby ktoś widział Magdę, miał jakiekolwiek informacje, proszę o informowanie policję lub rodzinę. Madziu, wróć do nas, kochamy ciebie i czekamy”.

Gdzie szukać pomocy?

Nie jesteś sam. Jeśli przeżywasz kryzys psychiczny i potrzebujesz wsparcia, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy.

Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Psychicznym – tel. 800 70 2222 (czynny całą dobę).

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – tel. 116 111 (czynny całą dobę).

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – tel. 800 12 12 12 (czynny całą dobę).

Telefon Zaufania dla Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym – tel. 116 123.

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń pod numer alarmowy 112. Pomoc jest dostępna, warto po nią sięgnąć.