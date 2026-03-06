Tajemnicze zaginięcie aktorki z Wrocławia! Rodzina w rozpaczy: "Madziu, wróć do nas"

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-03-06

Wrocławscy policjanci prowadzą intensywne poszukiwania 41-letniej Magdaleny Majtyki, która zaginęła 4 marca br. Od tego czasu wszelki ślad po niej zaginął. Rodzina i przyjaciele są zrozpaczeni. Funkcjonariusze i mąż kobiety apelują o pilny kontakt do wszystkich osób, które mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat zaginionej.

Tajemnicze zaginięcie aktorki z Wrocławia! Rodzina w rozpaczy: Madziu wróć do nas

i

Autor: KMP Wrocław/ Materiały prasowe
  • Zaginęła Magdalena Majtyka, 41-letnia aktorka z Wrocławia, po raz ostatni widziana 4 marca.
  • Policja prowadzi intensywne poszukiwania, a rodzina apeluje o pomoc w odnalezieniu.
  • Jej mąż, Piotr Bartos, prosi o udostępnianie informacji w mediach społecznościowych i kontakt w przypadku jakichkolwiek wskazówek.

Zaginęła Magdalena Majtyka! Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach aktorki z Wrocławia

Magdalena Majtyka, 41-letnia mieszkanka Wrocławia, zaginęła 4 marca br. Kobieta oddaliła się z miejsca zamieszkania przy ul. Iwaszkiewicza we Wrocławiu i do tej pory nie nawiązała kontaktu z rodziną. Wrocławscy policjanci od momentu zgłoszenia prowadzą intensywne działania poszukiwawcze, jednak na razie nie przyniosły one rezultatu.

Funkcjonariusze zwracają się z apelem do wszystkich osób, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje na temat zaginionej. Proszą o kontakt osobisty lub telefoniczny pod numerem alarmowym 112 oraz bezpośrednio z Komisariatem Policji Wrocław – Krzyki pod numerem telefonu 47 87 116 00.

Rysopis zaginionej Magdaleny Majtyki

Magdalena Majtyka ma około 160 cm wzrostu i szczupłą budowę ciała. Ma rude/kasztanowe włosy i szare oczy. W dniu zaginięcia ubrana była w jeansowe spodnie, czerwony sweter i dużą torbę na ramię. Jej znakiem szczególnym są piegi w okolicach nosa.

Widzowie seriali mogą rozpoznać ją z seriali, m.in. "Na dobre i na złe", "Na Wspólnej", "Pierwsza miłość".

Apel rodziny zaginionej

Piotr Bartos, mąż zaginionej, opublikował wzruszający apel w mediach społecznościowych:

„!!! UWAGA !!! Zaginęła moja żona Magda Majtyka, ostatni raz była widziana w środę wieczorem na południu Wrocławia w okolicach ulicy Karkonoskiej. Prawdopodobnie poruszała się samochodem marki Opel Corsa DW6PS93 w granatowym kolorze. Od wczoraj trwają poszukiwania policji.

Bardzo proszę o przekazywanie tej informacji w social mediach. Gdyby ktoś widział Magdę, miał jakiekolwiek informacje, proszę o informowanie policję lub rodzinę pod nr. tel 508507755.

Madziu, wróć do nas, kochamy ciebie i czekamy”.

Gdzie szukać pomocy?

Nie jesteś sam. Jeśli przeżywasz kryzys psychiczny i potrzebujesz wsparcia, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy.

  • Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Psychicznym – tel. 800 70 2222 (czynny całą dobę).
  • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – tel. 116 111 (czynny całą dobę).
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – tel. 800 12 12 12 (czynny całą dobę).
  • Telefon Zaufania dla Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym – tel. 116 123.

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń pod numer alarmowy 112. Pomoc jest dostępna, warto po nią sięgnąć.

