2025-10-01 8:04

Zgłoszenie o kobiecie z dzieckiem zanurzonej do połowy w Odrze we Wrocławiu postawiło na nogi wszystkie tamtejsze służby ratownicze. We wtorek, 30 września, obydwoje miała widzieć osoba jadąca tramwajem przez mosty Trzebnickie - wszystko działo się ok. godz. 18. Do późnych godzin wieczornych trwały poszukiwania, ale jak dotąd nikogo nie znaleziono.

Wrocław. Kobieta z dzieckiem w Odrze? Wszczęto poszukiwania

Kobieta zanurzona do połowy w Odrze wraz z dzieckiem na ul. Pasterskiej we Wrocławiu obok jazu Różanka - to treść zgłoszenia, jakie wpłynęło do służb ratowniczych we wtorek, 30 września. Na miejscu wszczęto w związku z tym poszukiwania, które trwały do późnych godzin wieczornych, ale do tego czasu nikogo nie odnaleziono. 

Natychmiast na miejsce zostały zadysponowane liczne siły i środki. Na miejscu działa nurek PSP wraz z licznymi zastępami straży, policja wodna z grupą nurkową, Wodna Służba Ratownicza jednym zespołem od strony lądu i drugim od strony wody prowadzącym sonarowanie z łodzi, Grupa Ratownictwa Specjalistycznego OSP Starówka oraz WOPR - czytamy na profilu facebookowym Wodnej Służby Ratowniczej.

Jak poinformowała "Gazeta Wrocławska", kobietę i dziecko miała widzieć osoba, która ok. godz. 18 jechała tramwajem przez mosty Trzebnickie.

Wrocław. Kobieta z dzieckiem zanurzona w Odrze. Trwa akcja poszukiwawcza
