Pilny apel ws. kobiety i dziecka w Odrze! Policja mówi o szczegółach. Dramat we Wrocławiu

Michał Michalak
2025-10-01 9:50

Policja we Wrocławiu poszukuje świadków, którzy mogli widzieć kobietę i dziecko w Odrze we wtorek, 30 września. Informację w tej sprawie przekazała jako pierwsza pasażerka tramwaju jadącego przez mosty Trzebnickie, która twierdziła, że poszkodowana była zanurzona w rzece do połowy. Służby ratownicze wszczęły poszukiwania, ale do tej pory nikogo nie znaleziono.

  • We Wrocławiu trwają poszukiwania kobiety i dziecka, które miały zostać zauważone w Odrze, co wywołało szeroko zakrojoną akcję.
  • Pasażerka tramwaju zgłosiła, że widziała kobietę z dzieckiem zanurzoną do połowy w rzece w rejonie jazu Różanka.
  • Policja apeluje o pomoc do świadków, gdyż brakuje zgłoszenia o zaginięciu, a każda informacja może okazać się kluczowa.

Wrocław. Zgłoszenie o kobiecie i dziecku w Odrze. Policja szuka świadków

W środę, 1 października, mają zostać wznowione poszukiwania kobiety i dziecka na Odrze we Wrocławiu. Pierwsze działania w tej sprawie wszczęto we wtorek w późnych godzinach popołudniowych, po tym jak pasażerka tramwaju jadącego przez mosty Trzebnickie poinformowała służby, że na ul. Pasterskiej, w rejonie jazu Różanka, zauważyła kobietę z dzieckiem, która była do połowy zanurzona w rzece.

Do akcji poszukiwawczej zaangażowano m.in.:

  • policję wodną z grupą nurkową;
  • Wodną Służbę Ratowniczą z jednym zespołem od strony lądu i drugim od strony wody prowadzącym sonarowanie z łodzi;
  • Grupę Ratownictwa Specjalistycznego OSP Starówka;
  • WOPR;

ale została ona przerwana w późnych godzinach wieczornych. Tymczasem policja apeluje do ewentualnych świadków zdarzenia.

- Do tej pory dysponujemy relacją tylko jednej osoby, a do tego nie mamy żadnego zgłoszenia o zaginięciu kobiety z dzieckiem. W związku z tym prosimy wszystkie osoby, które mogą mieć na ten temat jakąkolwiek, choćby najmniejszą wiedzę, by zechciały przekazać ją policji. Każda wiadomość, każdy szczegół może mieć tutaj niebagatelne znaczenie - powiedziała "Super Expressowi" podkom. Aleksandra Freus z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Zbrodnia w Zabierzowie Bocheńskim

