W połowie grudnia będzie cieplej niż w maju! Polacy będą przecierać oczy ze zdumienia

Sebastian Chrostowski
2025-12-05 10:17

Pogoda szykuje nam kolejną niespodziankę. Prognozy na najbliższe dni wskazują, że przed nami bomba ciepła! Od kilku dni trwa meteorologiczna zima, ale temperatury będą nam wskazywać coś zupełnie innego! Druga dekada grudnia 2025 może być cieplejsza niż tegoroczny… maj!

Autor: Mvolodymyr/ Shutterstock
  • Grudzień 2025 przyniesie "bombę ciepła", zaskakując wiosennymi temperaturami w środku meteorologicznej zimy.
  • W połowie grudnia spodziewane są temperatury przekraczające tegoroczny maj, z nawet 15°C w dzień.
  • Czy to zapowiedź ciepłych świąt bez śniegu? Przekonaj się, czy czeka nas wiosna w grudniu!

Pamiętacie maj 2025? - Cały czas jesteśmy pod wpływem zimnego, arktycznego powietrza, które w najbliższych dniach przyniesie przede wszystkim opady deszczu – mówiła Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW, w rozmowie z „Super Expressem”, której fragmenty opublikowaliśmy 14 maja.

- Synoptycy zalecają ciepły i warstwowy ubiór oraz zabranie ze sobą parasola i nieprzemakalnych butów – tak z kolei pisaliśmy o pogodzie 15 maja 2025 r. W maju 2025 r. częstym widokiem w komunikatach synoptyków były ostrzeżenia przed… przymrozkami.

Wiosenne temperatury w grudniu

Dlaczego wspominamy tegoroczny maj? Istnieje bowiem spora szansa, że cieplejsze noce niż w połowa maja będziemy mieć w połowie… grudnia 2025 r. Podobnie z temperaturami w ciągu dnia.

Pierwszy weekend grudnia upłynie nam pod znakiem pochmurnej, ale dość ciepłej aury. Mrozu nie będzie nawet w nocy, a w ciągu dnia termometry wskazać mogą nawet 9°C na krańcach południowo-wschodnich. Prawdziwe ocieplenie, z wręcz wiosennymi temperaturami, ma przyjść do Polski po weekendzie, w poniedziałek (8 grudnia), na nieco ponad dwa tygodnie przed Bożym Narodzeniem. Tego dnia prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) przewidują nawet 13°C na południowym zachodzie. O nocnym mrozie nie ma nawet mowy. Podobna temperatura maksymalna w tym rejonie również we wtorek (9 grudnia).

W grudniu bomba ciepła nad Polską. Kiedy kulminacja ocieplenia?

Kulminacją grudniowego ocieplenia ma być środa (10 grudnia). W nocy na wybrzeżu będzie nawet 10°C. W ciągu dnia w całym kraju termometry mają wskazywać od 10°C do 15°C. To potężna różnica w pogodzie w porównaniu z tym, co działo się pod koniec listopada, kiedy mróz panował nawet w dzień, a wiele regionów Polski znalazło się pod śniegiem.

Lekkie ochłodzenie prognozowane jest na czwartek (11 grudnia), ale i tak będzie ciepło, jak na tę porę roku. Temperatura maksymalna nawet do 11°C w zachodniej Polsce. Czy to zapowiedź ciepłego grudnia 2025, a co za tym idzie, ciepłych świąt bez mrozu i śniegu? Na to pytanie odpowiedź poznamy bliżej trzeciej dekady miesiąca, kiedy to prognozy pogody będą dokładniejsze. Na razie pozostaje cieszyć się nam… wiosną w grudniu.

Źródło: IMGW

