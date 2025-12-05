W połowie grudnia będzie cieplej niż w maju! Polacy będą przecierać oczy ze zdumienia

- Grudzień 2025 przyniesie "bombę ciepła", zaskakując wiosennymi temperaturami w środku meteorologicznej zimy.
- W połowie grudnia spodziewane są temperatury przekraczające tegoroczny maj, z nawet 15°C w dzień.
- Czy to zapowiedź ciepłych świąt bez śniegu? Przekonaj się, czy czeka nas wiosna w grudniu!
Pamiętacie maj 2025? - Cały czas jesteśmy pod wpływem zimnego, arktycznego powietrza, które w najbliższych dniach przyniesie przede wszystkim opady deszczu – mówiła Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW, w rozmowie z „Super Expressem”, której fragmenty opublikowaliśmy 14 maja.
- Synoptycy zalecają ciepły i warstwowy ubiór oraz zabranie ze sobą parasola i nieprzemakalnych butów – tak z kolei pisaliśmy o pogodzie 15 maja 2025 r. W maju 2025 r. częstym widokiem w komunikatach synoptyków były ostrzeżenia przed… przymrozkami.
Wiosenne temperatury w grudniu
Dlaczego wspominamy tegoroczny maj? Istnieje bowiem spora szansa, że cieplejsze noce niż w połowa maja będziemy mieć w połowie… grudnia 2025 r. Podobnie z temperaturami w ciągu dnia.
Pierwszy weekend grudnia upłynie nam pod znakiem pochmurnej, ale dość ciepłej aury. Mrozu nie będzie nawet w nocy, a w ciągu dnia termometry wskazać mogą nawet 9°C na krańcach południowo-wschodnich. Prawdziwe ocieplenie, z wręcz wiosennymi temperaturami, ma przyjść do Polski po weekendzie, w poniedziałek (8 grudnia), na nieco ponad dwa tygodnie przed Bożym Narodzeniem. Tego dnia prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) przewidują nawet 13°C na południowym zachodzie. O nocnym mrozie nie ma nawet mowy. Podobna temperatura maksymalna w tym rejonie również we wtorek (9 grudnia).
W grudniu bomba ciepła nad Polską. Kiedy kulminacja ocieplenia?
Kulminacją grudniowego ocieplenia ma być środa (10 grudnia). W nocy na wybrzeżu będzie nawet 10°C. W ciągu dnia w całym kraju termometry mają wskazywać od 10°C do 15°C. To potężna różnica w pogodzie w porównaniu z tym, co działo się pod koniec listopada, kiedy mróz panował nawet w dzień, a wiele regionów Polski znalazło się pod śniegiem.
Lekkie ochłodzenie prognozowane jest na czwartek (11 grudnia), ale i tak będzie ciepło, jak na tę porę roku. Temperatura maksymalna nawet do 11°C w zachodniej Polsce. Czy to zapowiedź ciepłego grudnia 2025, a co za tym idzie, ciepłych świąt bez mrozu i śniegu? Na to pytanie odpowiedź poznamy bliżej trzeciej dekady miesiąca, kiedy to prognozy pogody będą dokładniejsze. Na razie pozostaje cieszyć się nam… wiosną w grudniu.
Źródło: IMGW