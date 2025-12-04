Spis treści
Kluczowy most na skraju wytrzymałości
Jak informuje Autobahn GmbH, na podstawie regularnych kontroli i wcześniejszych obliczeń, most Wiehltal, zbudowany w latach siedemdziesiątych, ma deficyty w nośności. Wynikają one ze zwiększonego natężenia ruchu, a w szczególności z dużego ruchu ciężarowego. Ponadto na płycie jezdni zidentyfikowano liczne uszkodzenia.
Nośność mostu jest skrajnie nadwerężona, a niestety wielu kierowców ignoruje obowiązujące ograniczenia wprowadzone ze względów bezpieczeństwa. Mimo wprowadzenia limitów w grudniu 2024 roku, ciężarówki przekraczające 44 tony regularnie wjeżdżają na most, co jest surowo zabronione.
„Sytuacja jest bardzo poważna i wymaga natychmiastowej reakcji”
– alarmują przedstawiciele Autobahn GmbH.
Pomiary prowadzone na A4 wykazały, że większość pojazdów ciężarowych nie zachowuje obowiązkowego odstępu 50 metrów, przejeżdżając przez most niemal "zderzak w zderzak". To właśnie ten sposób jazdy stanowi największe zagrożenie – konstrukcja codziennie przyjmuje obciążenie przekraczające wartość progową, a dodatkowe szczytowe naciski mogą jeszcze przyspieszyć jej degradację.
Nieodpowiedzialni kierowcy doprowadzą do katastrofy? Zarządca A4 apeluje o rozsądek
Autobahn GmbH apeluje do wszystkich kierowców ciężarówek o ścisłe przestrzeganie obowiązujących zasad: żadnych pojazdów powyżej 44 ton i zachowaie minimalnej odległości 50 metrów. Dodatkowo od września 2025 r. na A4 w kierunku Kolonii działa dodatkowy system kontrolny, w tym zautomatyzowana sygnalizacja świetlna.
Niemieckie władze apelują do wszystkich przewoźników oraz kierowców pojazdów powyżej 3,5 tony o ścisłe przestrzeganie wytycznych. Wezwanie jest proste i obejmuje trzy kluczowe punkty:
- zachowanie odstępu 50 metrów,
- zakaz wjazdu pojazdów powyżej 44 ton,
- kontrola nacisku osi oraz masy ładunku.
Zamknięcie mostu grozi paraliżem w całej Europie
Skala problemu jest tak poważna, że władze rozważały już całkowite zamknięcie mostu. Taki krok sparaliżowałby jednak logistykę w regionie i poważnie zakłócił ruch na całym szlaku tranzytowym wschód–zachód w Europie. Objazdy, skierowanie ruchu do obszarów zamieszkałych, wielogodzinne opóźnienia i rosnące koszty dla przewoźników byłyby nieuniknione.
Obecnie podejmowane są niezbędne środki w celu uniknięcia trwałego zamknięcia obiektu. W celu zmniejszenia obciążenia ruchem, od grudnia 2024 r. ruch na moście Wiehltal jest zarządzany na jednym pasie ruchu. Ponadto w najbliższym czasie planowane są naprawy i wzmocnienie konstrukcji.
Most na A4 musi pozostać przejezdny. Nieodpowiedzialni kierowcy mogą spodziewać się mandatów
Wiehltalbrücke jest jednym z kluczowych punktów na autostradzie A4, dlatego Niemcy podkreślają, że most musi pozostać przejezdny. W przeciwnym razie istnieje ryzyko kompletnego paraliżu, z daleko idącymi konsekwencjami dla transportu regionalnego i ponadregionalnego.
Dla przewoźników oraz wszystkich firm korzystających z tego odcinka A4 oznacza to konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na wagę, nacisk osi i zachowanie odstępu pomiędzy pojazdami. Zgodnie z zarządzeniem, władze mogą monitorować ruch przy użyciu kamer i systemów pomiarowych. Niedostosowanie się do obowiązujących zasad może skutkować wysokimi mandatami dla nieodpowiedzialnych kierowców.