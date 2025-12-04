Kluczowy most na skraju wytrzymałości

Jak informuje Autobahn GmbH, na podstawie regularnych kontroli i wcześniejszych obliczeń, most Wiehltal, zbudowany w latach siedemdziesiątych, ma deficyty w nośności. Wynikają one ze zwiększonego natężenia ruchu, a w szczególności z dużego ruchu ciężarowego. Ponadto na płycie jezdni zidentyfikowano liczne uszkodzenia.

Nośność mostu jest skrajnie nadwerężona, a niestety wielu kierowców ignoruje obowiązujące ograniczenia wprowadzone ze względów bezpieczeństwa. Mimo wprowadzenia limitów w grudniu 2024 roku, ciężarówki przekraczające 44 tony regularnie wjeżdżają na most, co jest surowo zabronione.

„Sytuacja jest bardzo poważna i wymaga natychmiastowej reakcji”

– alarmują przedstawiciele Autobahn GmbH.

Pomiary prowadzone na A4 wykazały, że większość pojazdów ciężarowych nie zachowuje obowiązkowego odstępu 50 metrów, przejeżdżając przez most niemal "zderzak w zderzak". To właśnie ten sposób jazdy stanowi największe zagrożenie – konstrukcja codziennie przyjmuje obciążenie przekraczające wartość progową, a dodatkowe szczytowe naciski mogą jeszcze przyspieszyć jej degradację.

Nieodpowiedzialni kierowcy doprowadzą do katastrofy? Zarządca A4 apeluje o rozsądek

Autobahn GmbH apeluje do wszystkich kierowców ciężarówek o ścisłe przestrzeganie obowiązujących zasad: żadnych pojazdów powyżej 44 ton i zachowaie minimalnej odległości 50 metrów. Dodatkowo od września 2025 r. na A4 w kierunku Kolonii działa dodatkowy system kontrolny, w tym zautomatyzowana sygnalizacja świetlna.

Niemieckie władze apelują do wszystkich przewoźników oraz kierowców pojazdów powyżej 3,5 tony o ścisłe przestrzeganie wytycznych. Wezwanie jest proste i obejmuje trzy kluczowe punkty:

zachowanie odstępu 50 metrów,

zakaz wjazdu pojazdów powyżej 44 ton,

kontrola nacisku osi oraz masy ładunku.

Zamknięcie mostu grozi paraliżem w całej Europie

Skala problemu jest tak poważna, że władze rozważały już całkowite zamknięcie mostu. Taki krok sparaliżowałby jednak logistykę w regionie i poważnie zakłócił ruch na całym szlaku tranzytowym wschód–zachód w Europie. Objazdy, skierowanie ruchu do obszarów zamieszkałych, wielogodzinne opóźnienia i rosnące koszty dla przewoźników byłyby nieuniknione.

Obecnie podejmowane są niezbędne środki w celu uniknięcia trwałego zamknięcia obiektu. W celu zmniejszenia obciążenia ruchem, od grudnia 2024 r. ruch na moście Wiehltal jest zarządzany na jednym pasie ruchu. Ponadto w najbliższym czasie planowane są naprawy i wzmocnienie konstrukcji.

Most na A4 musi pozostać przejezdny. Nieodpowiedzialni kierowcy mogą spodziewać się mandatów

Wiehltalbrücke jest jednym z kluczowych punktów na autostradzie A4, dlatego Niemcy podkreślają, że most musi pozostać przejezdny. W przeciwnym razie istnieje ryzyko kompletnego paraliżu, z daleko idącymi konsekwencjami dla transportu regionalnego i ponadregionalnego.

Dla przewoźników oraz wszystkich firm korzystających z tego odcinka A4 oznacza to konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na wagę, nacisk osi i zachowanie odstępu pomiędzy pojazdami. Zgodnie z zarządzeniem, władze mogą monitorować ruch przy użyciu kamer i systemów pomiarowych. Niedostosowanie się do obowiązujących zasad może skutkować wysokimi mandatami dla nieodpowiedzialnych kierowców.

