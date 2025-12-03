Maleńka antylopa podbija Wrocław! Urocze stworzenie ma oczy jak pięciozłotówki

Do wrocławskiego ZOO przyjechał nowy samiec dikdika sawannowego, który otrzymał imię Knedlik.

Knedlik ma 4 lata i 9 miesięcy i dołączył do dwóch samic: 8-letniej Nówki i 2-letniej Gumówki, zamieszkujących Afrykarium.

Pracownicy ZOO mają nadzieję na powiększenie stada dikdików.

Dikdiki to niewielkie antylopy pochodzące z Afryki, znane ze swojej płochliwości i charakterystycznych dźwięków.

Pracownicy Zoo we Wrocławiu mają zresztą nadzieję, że z tej mąki będzie chleb, a ogród doczeka się młodych dikdików. Nowy lokator ogrodu zoologicznego otrzymał godne imię - Knedlik.

Dikdiki sawannowe to ssaki kopytne z podrodziny antylop. Charakteryzują się niewielkimi rozmiarami - do 4 kilogramów. Samce mają krótkie, szpiczaste różki. Dikdiki są przy tym bardzo płochliwe, a gdy się boją wydają bardzo charakterystyczne dźwięki, od których wzięła się nazwa ich gatunku.

Na wolności można spotkać je w Afryce, a we Wrocławiu w Afrykarium, w części poświęconej zwierzętom Afryki Wschodniej.