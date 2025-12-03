Maleńka antylopa podbija Wrocław! Urocze stworzenie ma oczy jak pięciozłotówki

Ewa Ruszkiewicz
Ewa Ruszkiewicz
Anna Kisiel
Konsultacja: Anna Kisiel
2025-12-03 15:30

Waży tyle, co najedzony kot, ma oczy jak pięciozłotówki, a tak naprawdę to… mała antylopa. To dikdik - młody samiec, który trafił do wrocławskiego Afrykarium z Czech. Właśnie doczekał się nowego imienia.

Maleńka antylopa podbija Wrocław! Poznaj Knedlika

Autor: ZOO Wrocław/ Materiały prasowe
  • Do wrocławskiego ZOO przyjechał nowy samiec dikdika sawannowego, który otrzymał imię Knedlik.
  • Knedlik ma 4 lata i 9 miesięcy i dołączył do dwóch samic: 8-letniej Nówki i 2-letniej Gumówki, zamieszkujących Afrykarium.
  • Pracownicy ZOO mają nadzieję na powiększenie stada dikdików.
  • Dikdiki to niewielkie antylopy pochodzące z Afryki, znane ze swojej płochliwości i charakterystycznych dźwięków.

Ma 4 lata i 9 miesięcy i jest jedynym samcem we wrocławskim mini stadzie, do którego należą też dwie samice: 8-letnia Nówka i 2-letnia Gumówka.

Pracownicy Zoo we Wrocławiu mają zresztą nadzieję, że z tej mąki będzie chleb, a ogród doczeka się młodych dikdików. Nowy lokator ogrodu zoologicznego otrzymał godne imię - Knedlik. 

Dikdiki sawannowe to ssaki kopytne z podrodziny antylop. Charakteryzują się niewielkimi rozmiarami - do 4 kilogramów. Samce mają krótkie, szpiczaste różki. Dikdiki są przy tym bardzo płochliwe, a gdy się boją wydają bardzo charakterystyczne dźwięki, od których wzięła się nazwa ich gatunku.

Na wolności można spotkać je w Afryce, a we Wrocławiu w Afrykarium, w części poświęconej zwierzętom Afryki Wschodniej.

