Nocny akrobata z Indonezji zamieszkał we Wrocławiu! Poznajcie nowego lokatora Zoo

Ewa Ruszkiewicz
Anna Kisiel
2025-11-12 16:00

Jest połączeniem pluszowego misia, lemura i… chomika. To kuskus ziemny, zwany również pałanką gołouchą - właśnie zawitał do wrocławskiego Zoo.

  • Do ZOO we Wrocławiu przyjechał 7-letni kuskus ziemny (pałanka gołoucha) z Jihlavy w Czechach.
  • Kuskus ziemny to wszystkożerny, samotniczy nocny akrobata z dużymi oczami i chwytnym ogonem.
  • Gatunek ten jest bardzo rzadki w ogrodach zoologicznych, można go zobaczyć tylko w kilkunastu zoo w Europie, a ich liczba nie przekracza 50 osobników na świecie.

Do stolicy Dolnego Śląska przyjechał z Jihlavy w Czechach. Jest samcem, ma 7 lat i 9 miesięcy i jest bardzo uroczy, a do tego jest nocnym akrobatą z indonezyjskiego lasu. Prowadzi samotniczy tryb życia, a większość czasu poświęca… na jedzenie i odpoczynek. Cecha charakterystyczna? Piękne, ogromne oczy, dzięki którym wciąż wygląda na zdziwionego. 

Do tego ma też bardzo chwytny ogon i doskonale potrafi się wspinać. Jak mówią pracownicy wrocławskiego ogrodu zoologicznego kuskusy są wszystkożerne. Zjadają owoce, ptasie jaja czy pędy roślin. Niestety, kuskus ziemny jest bardzo rzadki w ogrodach zoologicznych – można go oglądać tylko w kilkunastu zoo w Europie, a liczba osobników w światowych zoo nie przekracza 50.

