Pielgrzymi przyjeżdżają tu od wieków. To "miasto cudów"

W Polsce nie brakuje miejsc, które z czasem dorobiły się własnych przydomków: jedne nazywa się "perłami", inne stolicami konkretnej atrakcji, a jeszcze inne zyskują miano miast zakochanych, miast aniołów czy właśnie miast cudów. Takie określenia nie biorą się znikąd – zwykle stoją za nimi lokalne legendy, ważne wydarzenia, niezwykłe zabytki albo tradycje pielgrzymkowe. Na Dolnym Śląsku jednym z najbardziej intrygujących przykładów jest Bardo, które od wieków przyciąga wiernych i turystów, a jego historia i położenie sprawiają, że to miejsce naprawdę ma w sobie coś wyjątkowego.

Bardo to niewielkie miasto w województwie dolnośląskim, malowniczo położone w przełomie Nysy Kłodzkiej. Choć liczy zaledwie kilka tysięcy mieszkańców, od wieków zajmuje szczególne miejsce na mapie Polski. Nazywane jest "miastem cudów" i jednym z najważniejszych ośrodków pielgrzymkowych na Dolnym Śląsku.

Dlaczego Bardo nazywane jest "miastem cudów"?

Bardo na Dolnym Śląsku zyskało miano "miasta cudów" przede wszystkim dzięki cudownej figurce Matki Bożej Bardzkiej, która od wieków znajduje się w tamtejszym sanktuarium i przyciąga pielgrzymów z całej Polski.

Ta niewielka, drewniana rzeźba przedstawiająca Maryję z Dzieciątkiem jest uznawana za jedną z najstarszych w Polsce, a jej kult sięga co najmniej XIII wieku. Figurka przetrwała wiele pożarów i dramatycznych chwil w historii miasta, co również wpłynęło na nadanie miejscowości tak wyjąkowego miana.

Dodatkowo miasteczko zdobyło w 2023 roku tytuł w plebiscycie "Cuda Polski" organizowanym przez National Geographic Traveler, co jeszcze bardziej utrwaliło jego reputację jako wyjątkowego miejsca na turystycznej i pielgrzymkowej mapie kraju.

Bardo przyciąga turystów. Co oferuje na miejscu?

Bardo to nie tylko duchowość - miasto jest też świetnym punktem wypadowym dla miłośników aktywnego wypoczynku. Przełom Nysy Kłodzkiej to jedno z najładniejszych miejsc krajobrazowych w regionie, które pozwala na aktywne spędzanie czasu. Choć niewielkie, Bardo zachowało kameralny, miasteczkowy charakter, a spacer po rynku i wąskich uliczkach pozwala poczuć atmosferę dawnego Dolnego Śląska, której niestety jest już coraz mniej.