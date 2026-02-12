Wielkie święto w Wałbrzychu! Jedna z największych i najbardziej tajemniczych atrakcji Dolnego Śląska ma powody do dumy. Zamek Książ otrzymał potężny zastrzyk gotówki, który pozwoli uratować kawał historii. Mowa o renowacji, która przywróci blask zapomnianym fragmentom twierdzy.

"Z radością informujemy, że rozpoczynamy projekt remontu i konserwacji najstarszej części zewnętrznych murów Zamku Książ, zlokalizowanego od strony południowo-wschodniej kompleksu."

Taką radosną nowinę przekazali przedstawiciele Zamku Książ. Skąd popłynęły fundusze? To efekt decyzji resortu kultury. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 300 tysięcy złotych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach prestiżowego programu „Ochrona Zabytków”.

Tajemnice starych murów

Dlaczego ta inwestycja budzi takie emocje? Prace obejmą niemal 100-metrowy odcinek murów, który dla historyków jest prawdziwym skarbem. To właśnie w tym miejscu ukryte są pozostałości po dawnych fortyfikacjach, które były świadkami burzliwych losów zamku.

"Odcinek „F” ma ok. 98 metrów długości i obejmuje charakterystyczny, zaokrąglony wykusz. U jego podstaw znajdują się relikty murów obronnych z końca XV wieku – to najstarsza zachowana część murów zamkowych."

W komunikacie podkreślono, że choć fundamenty pamiętają czasy średniowiecza, to obecny wygląd mur zawdzięcza wizji jednego człowieka. Wielką przebudowę zlecił książę Hans Heinrich XV von Hochberg-Pless na początku XX wieku.

"Mur w obecnym wyglądzie powstał w ramach wielkiej przebudowy Książa zainicjowanej przez księcia Hansa Heinricha XV von Hochberg-Pless w latach 1918-1920. Przeprowadzono ją w miejscu zachowanych, jako relikty, fragmentów murów obronnych z przełomu XV i XVI w."

Informacje te przytacza portal propertydesign.pl.

Plan na wielki remont

Co dokładnie wydarzy się na terenie zamku? Planowane prace są niezwykle skomplikowane i mają na celu nie tylko poprawę estetyki, ale przede wszystkim ratunek dla konstrukcji. Eksperci zadbają o każdy detal historycznej materii, aby przywrócić jej dawny blask.

Projekt zakłada szeroki zakres działań:

kompleksowe wzmocnienie i stabilizację zabytkowych murów,

specjalistyczną konserwację kamienia oraz spoin,

zabezpieczenie kamiennego wykusza ,

, odzyskanie walorów wizualnych z poszanowaniem oryginału.

Ta renowacja to sprawa życia i śmierci dla zabytku, ale też kwestia bezpieczeństwa. Chodzi tu przecież nie tylko o bezcenne dziedzictwo, ale także o spokój zwiedzających, którzy tłumnie odwiedzają to miejsce.

Dramatyczne losy zamku

Historia tego niesamowitego miejsca sięga aż XIII wieku. Przez stulecia zamek był niemym świadkiem historii regionu.

"Pierwsza pisemna wzmianka o dzisiejszym Zamku Książ pochodzi z 1288 r. Początkowo był jednym z wielu zamków obronnych księcia świdnicko-jaworskiego Bolka I Surowego. Obiekt miał ważne znaczenie strategiczne."

- przypomina serwis propertydesign.pl.

Zanim jednak turyści mogli podziwiać dzisiejsze piękno Książa, obiekt przeszedł przez piekło wojny. Przez lata podnoszono go z ruin, by dziś mógł zachwycać gości z całego świata.

"Po doprowadzeniu do kompletnej ruiny w trakcie II wojny światowej, w latach 1956-62 Książ został zabezpieczony przez wrocławskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Kompleksowe prace remontowe rozpoczęły się w 1974 roku, a w 1991 roku właścicielem obiektu została gmina Wałbrzych."

- czytamy na portalu poświęconym architekturze.