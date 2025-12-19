Ten gatunek wrócił w Sudety po 100-letniej nieobecności! To wyjątkowo piękne zwierzę

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-12-19 11:45

Fotopułapka zamontowana w Górach Łużyckich w Czechach zarejestrowała parę żbików europejskich. To pierwszy namacalny dowód obecności tego gatunku w Sudetach po ponad 100 latach. Piękne drapieżniki przechadzały się ledwie kilkanaście kilometrów od Polski. O ile żbiki są sporadycznie widywane na terenie naszego kraju, ich ponowne pojawienie się w Sudetach to duże wydarzenie.

Żbik europejski wrócił w Sudety po ponad 100 latach

i

Autor: Michael Gäbler/ CC BY-SA 3.0
  • Po ponad 100 latach nieobecności żbik europejski powrócił w Sudety, co jest sensacją przyrodniczą.
  • Kamery w Górach Łużyckich zarejestrowały dorosłe osobniki i kocięta, potwierdzając obecność gatunku.
  • Naukowcy zebrali również inne ślady zwierząt nieopodal granicy z Polską, które poddali analizie genetycznej. Dowiedz się, co to oznacza dla polskiej przyrody!

Żbik europejski w Sudetach po ponad 100 latach przerwy

Są powody do chwalenia, a w tym przypadku nawet mruczenia, bo po ponad 100 latach przerwy znowu potwierdzono obecność żbika europejskiego w Sudetach - informuje "Gazeta Wrocławska". Parę dorosłych osobników i co najmniej troje kociąt zarejestrowały kamery w Górach Łużyckich na terenie Czech, kilkanaście kilometrów od granicy z Polską. 

Naukowcy badający te tereny natrafili na pierwsze ślady obecności żbika już 3 lata temu, ale nie mieli 100-procentowej pewności, czy chodzi o zagrożonego wyginięciem drapieżnika. Dopiero analiza genetyczna próbek sierści i kału, które udało się zebrać w tym roku, potwierdziła, że to żbik europejski. Na pograniczu polsko-niemiecko-czeskim nie był on widziany od ponad 100 lat, dlatego dodatkowo zamontowano tam fotopułapki.

Śladów bez dodatkowych dowodów nie da się jednoznacznie odróżnić od tropów kota domowego. Jednak wolontariuszy doprowadziły one do miejsc, gdzie później udało się rzeczywiście zarejestrować żbika europejskiego na fotopułapce - powiedziała Kristýna Chroboková z organizacji Hnutí DUHA Šelmy, którą cytuje portal iROZHLAS.

Żbik europejski występuje w wielu krajach Europy, w tym w Polsce, gdzie można go spotkać głównie we wschodniej części Karpat, ale też w Bieszczadzkim i Magurskim Parku Narodowym. Rodzima populacja tego gatunku jest szacowana na maksymalnie 200 osobników.

Żbiki żyją przede wszystkim na terenach leśnych, zwłaszcza na styku lasów i łąk, gdzie lubią polować. Ich legowiska znajdują się w spróchniałych pniach, rozpadlinach skalnych, a czasami w opuszczonych lisich i borsuczych norach. W ich menu są m.in. małe gryzonie i ptaki.

Zwierzęta w filmie Nic na siłę. Ta scena rozbawi Was do łez

Polecany artykuł:

Pożar Hotelu Plaza we Wrocławiu! Jedna osoba nie żyje, prawie 80 ewakuowano
Wrocław SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZAGROŻONE GATUNKI
SUDETY