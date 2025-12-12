Sprzedaż pakietów już 1 stycznia! 12. Nocny Wrocław Półmaraton

Wrocław jest dziś prawdziwym symbolem sportu, zdrowia i otwartości, a półmaraton stał się jedną z rozpoznawalnych marek naszego miasta. Ogłaszamy 12. edycję biegu i już wiemy, że to będzie wyjątkowy moment, ponieważ na metę wbiegnie jubileuszowy, stutysięczny półmaratończyk. Dotychczas nasze zawody ukończyło ponad 95 tysięcy osób, co jest ogromnym sukcesem – mówi Renata Granowska, wiceprezydent Wrocławia.

W tym roku liczba pakietów to dokładnie 21 975. Nawiązuje ona do długości półmaratonu - 21,0975 km.

Chcemy znaleźć się wśród najlepszych półmaratonów na kontynencie, obok takich imprez jak Lizbona, Paryż, Berlin czy Rzym – wylicza Łukasz Wójcik, dyrektor Młodzieżowego Centrum Sportu.

Start zaplanowano przy bramie A Tarczyński Arena Wrocław. Trasę zaprojektowano tak, aby zapewnić jeszcze większe bezpieczeństwo i komfort korzystania z dróg podczas biegu. Start jest znacznie szerszy, a cała trasa aż do placu Jana Pawła II prowadzi bardzo przestronnymi ulicami. To rozwiązanie będzie korzystne dla zawodników, którzy szybciej rozbiegną się po starcie i zyskają lepsze warunki do bicia rekordów życiowych.

i Autor: 12. Nocny Wrocław Półmaraton/ Materiały prasowe

Zapisy i sprzedaż pakietów startowych rozpoczną się 1 stycznia 2026 o godz. 00.01. Cztery progi cenowe pakietów startowych:

pierwsze 5 tys. pakietów - 179 zł,

kolejne 10 tys. pakietów - 199 zł,

następne 5,5 tys. pakietów - 249 zł,

ostatnie 1 475 pakietów - 299 zł.