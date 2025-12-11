Kobieta i mężczyzna zginęli w pożarze domu jednorodzinnego! Nocna tragedia pod Miliczem

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-12-11 9:09

Dwie osoby zginęły w pożarze domu jednorodzinnego w miejscowości Bukowice pod Miliczem. Strażacy otrzymali w tej sprawie zgłoszenie w środę, 10 grudnia, w godzinach nocnych. Ofiary to 79-letnia kobieta i 69-letni mężczyzna - obydwoje byli mieszkańcami budynku. Śledztwo w tej sprawie wszczęła miejscowa policja, która wykonała już na miejscu zdarzenia czynności pod nadzorem prokuratora.

Nocny pożar domu jednorodzinnego pod Miliczem. Dwie osoby nie żyją

  • W Bukowicach pod Miliczem doszło w nocy z wtorku na środę, 10 grudnia, do tragicznego pożaru, w którym zginęły dwie osoby.
  • Ofiary to 79-letnia kobieta i 69-letni mężczyzna, których ciała znaleziono w płonącym domu jednorodzinnym.
  • Biegły z zakresu pożarnictwa wyjaśni przyczyny tego zdarzenia. Dowiedz się, co doprowadziło do tej tragedii.

Śmiertelny pożar pod Miliczem. Nie żyją 79-latka i 69-latek

Opinia biegłego z zakresu pożarnictwa będzie kluczowa w wyjaśnieniu przyczyn śmiertelnego pożaru w miejscowości Bukowice pod Miliczem. Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do straży pożarnej w nocy z wtorku na środę, 10 grudnia, przed godz. 1. W płonącym domu jednorodzinnym znaleziono ciało 79-letniej kobiety i 69-letniego mężczyzny.

- Obydwoje byli mieszkańcami budynku, ale na ten moment nie mamy jeszcze żadnych szczegółowych informacji o ofiarach - przekazała w rozmowie z "Super Expressem" starsza aspirantka Aleksandra Pieprzycka ze zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Policjanci prowadzili na miejscu czynności pod nadzorem prokuratury. 

Krakowscy policjanci uratowali kobiety z pożaru

