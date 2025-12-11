W Bukowicach pod Miliczem doszło w nocy z wtorku na środę, 10 grudnia, do tragicznego pożaru, w którym zginęły dwie osoby.

Ofiary to 79-letnia kobieta i 69-letni mężczyzna, których ciała znaleziono w płonącym domu jednorodzinnym.

Biegły z zakresu pożarnictwa wyjaśni przyczyny tego zdarzenia. Dowiedz się, co doprowadziło do tej tragedii.

Śmiertelny pożar pod Miliczem. Nie żyją 79-latka i 69-latek

Opinia biegłego z zakresu pożarnictwa będzie kluczowa w wyjaśnieniu przyczyn śmiertelnego pożaru w miejscowości Bukowice pod Miliczem. Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do straży pożarnej w nocy z wtorku na środę, 10 grudnia, przed godz. 1. W płonącym domu jednorodzinnym znaleziono ciało 79-letniej kobiety i 69-letniego mężczyzny.

- Obydwoje byli mieszkańcami budynku, ale na ten moment nie mamy jeszcze żadnych szczegółowych informacji o ofiarach - przekazała w rozmowie z "Super Expressem" starsza aspirantka Aleksandra Pieprzycka ze zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Policjanci prowadzili na miejscu czynności pod nadzorem prokuratury.