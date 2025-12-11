Był jedynym lekarzem, który mógł uratować życie młodej dziewczyny! Policja eskortowała go przez pół województwa

Policyjna eskorta towarzyszyła lekarzowi chirurgowi z Wrocławia do szpitala w Lubinie, gdzie odbywała się operacją młodej dziewczyny. W piątek, 5 grudnia, okazało się, że zagrożone jest życie pacjentki, a mężczyzna jest jedyną osobą w regionie, która może dokończyć zabieg. Lekarz wyjechał ze stolicy Dolnego Śląska, a na całej trasie towarzyszył mu najpierw jeden, a później dwa radiowozy.

Lubin. Policyjna eskorta lekarza z Wrocławia. Tylko on mógł dokończyć operację młodej dziewczyny

Autor: diegoparra/ Pixabay.com Policyjna eskorta towarzyszyła lekarzowi chirurgowi z Wrocławia do szpitala w Lubinie, gdzie odbywała się operacją młodej dziewczyny. W piątek, 5 grudnia, okazało się, że zagrożone jest życie pacjentki, a mężczyzna jest jedyną osobą, która może dokończyć zabieg, zdj. ilustracyjne
Lubin. Jedyny lekarz w regionie, który mógł dokończyć operację, eskortowany przez policję

Operacja młodej dziewczyny w szpitalu w Lubinie, której życie było zagrożone, zakończyła się sukcesem. Walka z czasem trwała nie tylko na sali operacyjnej, ale i drogach województwa dolnośląskiego, bo chirurg naczyniowy, który dokończył zabieg, wyjechał ze stolicy Dolnego Śląska już po jego rozpoczęciu; był jedynym lekarzem w regionie, który mógł to zrobić. Musiał tam dotrzeć jak najszybciej, więc w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu podjęto decyzję o uruchomieniu eskorty dla medyka.

Na trasę ruszył patrol ruchu drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Wołowie, który eskortował samochód którym kierował lekarz, aż do granic powiatu lubińskiego. Następnie samochód przejął patrol ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Lubinie. Funkcjonariusze z zachowaniem szczególnych środków ostrożności oraz dostosowaniu prędkości do warunków drogowych i przy użyciu sygnałów uprzywilejowania, wspólnie z policjantami ruchu drogowego komendy policji w Wołowie, tworząc kolumnę, w której samochód z lekarzem znajdował się w środku, bezpiecznie dotarli do szpitala - mł. asp. Renata Ślęk z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.

Po przyjeździe na miejsce lekarz niezwłocznie udał się do sali operacyjnej i przystąpił do ratowania życia młodej dziewczyny, co ostatecznie mu się udało.

Olsztyn. Policyjna eskorta taksówki. Życie kobiety było zagrożone

