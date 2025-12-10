Szokujące wieści po śmierci 16-letniego Adama! Tragedia pod elektrownią wodną we Wrocławiu

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-12-10 11:36

Prokuratury Rejonowa dla Wrocławia Stare Miasto zakończyła śledztwo ws. śmierci 16-latka, którego ciało znaleziono w Odrze w sąsiedztwie elektrowni wodnej. Chłopak przyjechał do stolicy Dolnego Śląska z Wałbrzycha w towarzystwie grupy znajomych, ale w pewnym momencie odłączył się od innych osób. Bezpośrednią przyczyną zgonu było utonięcie, ale sekcja zwłok ujawniła też inne informacje.

  • Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie śmierci 16-latka w Odrze we Wrocławiu.
  • Bezpośrednią przyczyną zgonu było utonięcie, a we krwi nastolatka wykryto alkohol i środki odurzające.
  • Monitoring wskazuje, że chłopak przebywał w rzece sam, a jego ciało wyłowiono po kilku dniach poszukiwań.
  • Poznaj wszystkie szczegóły tragicznego wypadku i dowiedz się, co jeszcze ujawniło śledztwo.

Wrocław. 16-latek utopił się w Odrze. Są wyniki sekcji zwłok

Nieumyślne spowodowanie śmierci - to kierunek śledztwa, jakie prowadziła Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Stare Miasto w związku ze zgonem 16-latka. Postępowanie w tej sprawie zostało umorzone, bo  do zdarzenia nie przyczyniły się działania osób trzecich. Już wcześniej wskazywało na to nagranie z zabezpieczonego na miejscu tragedii monitoringu, na którym widać było, że chłopak znajduje się w rzece sam. Śledczy kontynuowali jednak wyjaśnianie przyczyn nieszczęśliwego wypadku, czekając na szczegółowe wyniki sekcji zwłok.

- Zgodnie z nimi bezpośrednią przyczyną zgonu było utonięcie. To nie wszystko, bo we krwi nastolatka ujawniono alkohol i środki odurzające. Z naszych ustaleń wynika, że chłopak prawdopodobnie potknął się i wpadł do wody, z której nie był w stanie się już wydostać - przekazała w rozmowie z "Super Expressem" Karolina Stocka-Mycek, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek, 1 sierpnia br. Kilka godzin wcześniej 16-latek przyjechał do Wrocławia z Wałbrzycha, ale odłączył się w nieznanych okolicznościach od grupy znajomych. Chłopak miał na początku status osoby zaginionej, a sprawa jego zniknięcia została zgłoszona na policję. W poniedziałek, 4 sierpnia, ciało nastolatka wyłowiono z Odry w pobliżu elektrowni wodnej.

Policyjny dron w akcji, zaginiona kobieta odnaleziona w środku lasu

Polecany artykuł:

Pies uratował swojego właściciela przed pożarem! Strażacy chwalą bohaterskiego …
Wrocław SE Google News
Wrocław. Ciało młodego chłopaka wyłowione z Odry. Tragedia pod elektrownią wodną
10 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

sekcja zwłok
WROCŁAW
ODRA