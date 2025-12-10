Pies uratował swojego właściciela przed pożarem! Strażacy chwalą bohaterskiego czworonoga [ZDJĘCIA]

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-12-10 10:40

Ujadanie psa należącego do właściciela posesji w Grębocicach pod Polkowicami uratowało go przed pożarem, który wybuchł we wtorek, 9 grudnia, w godzinach wieczornych. Ogień pojawił się w kotłowni znajdującego się tam budynku, ale czujne zwierzę w porę ostrzegło mężczyznę, który wezwał na miejsce straż pożarną. Mundurowi opanowali pożar na tyle szybko, że nie zdążył się on rozprzestrzenić.

  • W Grębocicach pod Polkowicami doszło we wtorek, 9 grudnia, do pożaru kotłowni, który mógł mieć tragiczne skutki.
  • Dzięki czujności psa właściciela, który zaalarmował mężczyznę szczekaniem, można było szybko wezwać służby ratownicze.
  • Strażacy opanowali ogień, zapobiegając jego rozprzestrzenianiu się. Dowiedz się, jak pies uratował życie i mienie.

Grębocice. Pies uratował swojego właściciela przed pożarem

Pożar kotłowni w domu w Grębocicach pod Polkowicami ugasili strażacy, ale gdyby nie pies właściciela posesji, całe zdarzenia mogło mieć znacznie bardziej dramatyczny przebieg. Płomienie pojawiły się we wtorek, 9 grudnia, w godzinach wieczornych, ale czujne zwierzę zaczęło szczekać, ostrzegając przed rychłym nieszczęściem.

Czworonóg zaalarmował domownika w porę, działając jak prawdziwa czujka dymu. Dzięki temu mężczyzna zdążył wezwać pomoc, co prawdopodobnie uratowało mu życie i zapobiegło rozprzestrzenieniu się ognia - czytamy na profilu facebookowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach.

Jak dodają mundurowi, ugasili oni pożar, podając prąd wody na palący się materiał znajdujący się w kotłowni. Ogień udało się szybko opanować, co uniemożliwiło definitywnie jego dalsze rozprzestrzenianie się. Podczas akcji nikt nie został poszkodowany.

- To kolejny przykład na to, jak ważne jest szybkie wykrycie pożaru — niezależnie czy zrobi to czujka dymu, czy, jak w tym przypadku, czujny pies - piszą strażacy z Polkowic.

Złapał psa we wnyki

Polecany artykuł:

Skoda z dwiema osobami nadziała się na pociąg! Przejechała tak 100 metrów. Szok…
Wrocław SE Google News
Grębocice. Pies uratował swojego właściciela przed pożarem [ZDJĘCIA]
8 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POŻAR
STRAŻ POŻARNA
PIES
POLKOWICE