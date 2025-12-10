W Grębocicach pod Polkowicami doszło we wtorek, 9 grudnia, do pożaru kotłowni, który mógł mieć tragiczne skutki.

Dzięki czujności psa właściciela, który zaalarmował mężczyznę szczekaniem, można było szybko wezwać służby ratownicze.

Strażacy opanowali ogień, zapobiegając jego rozprzestrzenianiu się. Dowiedz się, jak pies uratował życie i mienie.

Grębocice. Pies uratował swojego właściciela przed pożarem

Pożar kotłowni w domu w Grębocicach pod Polkowicami ugasili strażacy, ale gdyby nie pies właściciela posesji, całe zdarzenia mogło mieć znacznie bardziej dramatyczny przebieg. Płomienie pojawiły się we wtorek, 9 grudnia, w godzinach wieczornych, ale czujne zwierzę zaczęło szczekać, ostrzegając przed rychłym nieszczęściem.

- Czworonóg zaalarmował domownika w porę, działając jak prawdziwa czujka dymu. Dzięki temu mężczyzna zdążył wezwać pomoc, co prawdopodobnie uratowało mu życie i zapobiegło rozprzestrzenieniu się ognia - czytamy na profilu facebookowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach.

Jak dodają mundurowi, ugasili oni pożar, podając prąd wody na palący się materiał znajdujący się w kotłowni. Ogień udało się szybko opanować, co uniemożliwiło definitywnie jego dalsze rozprzestrzenianie się. Podczas akcji nikt nie został poszkodowany.

- To kolejny przykład na to, jak ważne jest szybkie wykrycie pożaru — niezależnie czy zrobi to czujka dymu, czy, jak w tym przypadku, czujny pies - piszą strażacy z Polkowic.