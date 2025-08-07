16-letni Adam nie żyje. Kamera zarejestrowała ostatnie chwile przed tragedią!

Michał Michalak
2025-08-07 10:04

Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Stare Miasto prowadzi śledztwo ws. śmierci 16-letniego Adama. Ciało chłopaka wyłowiono w poniedziałek, 4 sierpnia, w godzinach wieczornych z Odry w pobliżu elektrowni wodnej. Nastolatek przyjechał do stolicy Dolnego Śląska z grupą znajomych z Wałbrzycha, ale odłączył się od nich. Kamera monitoringu zarejestrowała, jak wchodzi sam do wody.

  • Wrocławscy śledczy badają okoliczności śmierci 16-latka, którego ciało wyłowiono z Odry.
  • Chłopak z Wałbrzycha zaginął po tym, jak odłączył się od znajomych, a monitoring zarejestrował jego samodzielne wejście do wody.
  • Wstępne ustalenia wskazują na utonięcie, ale co dokładnie doprowadziło do tragedii?

Wrocław. Tragiczna śmierć 16-letniego Adama. Co zarejestrowała kamera?

Nieumyślne spowodowanie śmierci - to kierunek śledztwa prowadzonego w związku z wyłowieniem z Odry we Wrocławiu ciała 16-latka. Mieszkaniec Wałbrzycha przyjechał do stolicy Dolnego Śląska z grupą znajomych 31 lipca, ale w nocy z czwartku na piątek na ul. Kościuszki odłączył się od nich i poszedł w nieznanym kierunku. Sprawa została następnie zgłoszona na policję, która wszczęła poszukiwania za chłopakiem. Działania służb zakończyły się w poniedziałek, 4 sierpnia, gdy ratownicy WOPR wraz z funkcjonariuszami policji wodnej wyłowili ciało zaginionego z Odry w sąsiedztwie elektrowni wodnej.

- Na tę chwilę nic nie wskazuje, by ktokolwiek przyczynił się do śmierci 16-latka - mówi w rozmowie z "Super Expressem" Jakub Dłubacz, prokurator rejonowy Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Stare Miasto. - Dysponujemy nagraniem z kamer z monitoringu, z którego wynika, że chłopak wszedł do wody sam, ale na jego podstawie nie dowiemy się, czy to, co wydarzyło się później, to był nieszczęśliwy wypadek, czy inne zdarzenie. W środę odbyła się sekcja zwłok, ale jej wyniki, w tym wnioski z badań toksykologicznych i histopatologicznych, będą dostępne dopiero za kilka tygodni. Mogę dodać, że lekarz będący na miejscu znalezienia zwłok wskazał utonięcie jako wstępną przyczynę zgonu.

Jak dodaje prokurator, znajomi 16-latka, z którymi przyjechał do Wrocławia, nie zostali jeszcze przesłuchani. 

Rafał i Emil mieli po 15 lat. Utonęli w Bugu. Wstrząsająca relacja świadka tragedii

Polecany artykuł:


Wrocław. Ciało młodego chłopaka wyłowione z Odry. Tragedia pod elektrownią wodną
