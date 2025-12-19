Dlaczego wyją syreny alarmowe we Wrocławiu w piątek, 19 grudnia? Służby wydały komunikat

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-12-19 10:07

Mieszkańcy Wrocławia muszą się przygotować w piątek, 19 grudnia, na dźwięk syren alarmowych. Decyzją wojewody dolnośląskiej w całym województwie zostanie przeprowadzony trening systemu ostrzegania i alarmowania ludności. Syreny alarmowe mają zostać uruchomione o godz. 11, a pół godziny później zaplanowano ich wyłączenie. Mieszkańcy Wrocławia i regionu otrzymali już alert RCB w tej sprawie.

Wrocław. Dlaczego zawyją syreny alarmowe w piątek, 19 grudnia?

  • W piątek, 19 grudnia, we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku zabrzmią syreny alarmowe.
  • To test systemu ostrzegania zarządzony przez wojewodę, mający sprawdzić sprawność syren i procedur.
  • Nie musisz podejmować żadnych działań, ale czy wiesz, co oznaczają poszczególne sygnały alarmowe?

Wrocław. Dlaczego wyją syreny alarmowe w piątek, 19 grudnia?

Dokładnie o godz. 11 w piątek, 19 grudnia, we Wrocławiu i innych miastach Dolnego Śląska zostaną uruchomione syreny alarmowe. To efekt decyzji wojewody dolnośląskiej Anny Żabskiej, która ma na celu sprawdzenie sprawności systemu ostrzegania, w tym działania syren alarmowych i procedur ich uruchamiania przez właściwe służby. Mieszkańcy regionu otrzymali już w tej sprawie alert RCB.

W ramach treningu ćwiczebnie uruchomione zostaną syreny alarmowe:

  • godz. 11:00 – ogłoszenie alarmu, sygnał modulowany (3 minuty);
  • godz. 11:30 – odwołanie alarmu, sygnał ciągły (3 minuty).

Ćwiczenia mają charakter wyłącznie treningowy i nie wymaga podejmowania żadnych działań ze strony mieszkańców.

O sygnałach alarmowych i komunikatach ostrzegawczych przeczytasz więcej w Poradniku Bezpieczeństwa. Pobierz poradnik w wersji elektronicznej ze strony www.duw.pl - czytamy w komunikacie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

W tym tygodniu ćwiczenia syren alarmowych odbywały się także w innych regionach Polski.

