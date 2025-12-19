Pożar Hotelu Plaza we Wrocławiu! Jedna osoba nie żyje, prawie 80 ewakuowano

W piątek, 19 grudnia, przed godz. 4.30 w Hotelu Plaza we Wrocławiu wybuchł pożar. Ogień pojawił się w jednym z pomieszczeń na 4. piętrze budynku, gdzie strażacy znaleźli nieprzytomnego mężczyznę - lekarz stwierdził jego zgon. Z hotelu ewakuowało się 78 osób, z których jedna uskarżała się na dolegliwości. Pożar został już ugaszony, a działania strażaków na miejscu zdarzenia dobiegają końca.

Wrocław. Pożar Hotelu Plaza. Jedna osoba nie żyje, 78 ewakuowanych

Jedna osoba zginęła w pożarze Hotelu Plaza we Wrocławiu - to mężczyzna znaleziony w jednym z pomieszczeń na 4. piętrze budynku. Strażacy otrzymali informację o pojawieniu się płomieni w piątek, 19 grudnia, o godz. 4.25 z systemu sygnalizacji pożarowej zainstalowanego na terenie obiektu. Gdy dojechali na miejsce, 78 osób zdołało już na własną rękę ewakuować się na zewnątrz.

- W pomieszczeniu objętym ogniem - pożar był już w pełni rozwinięty - znaleźliśmy mężczyznę, który został wyniesiony i przekazany załodze karetki pogotowia, ale lekarz stwierdził jego zgon - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" kpt. Damian Górka, rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

W punkcie kulminacyjnym z płomieniami walczyło 8 zastępów straży pożarnej, tj. kilkudziesięciu funkcjonariuszy. Pożar został ugaszony, a na miejscu trwają jeszcze ostatnie działania, tj. oddymianie, przewietrzanie, sprawdzanie itp.

- W czasie naszych czynności jedna z ewakuowanych osób zgłosiła dolegliwości dróg oddechowych, więc również została przekazana pod opiekę służb medycznych - dodaje rzecznik Górka.

Przyczyny pożaru nie są na razie znane.

