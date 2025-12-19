W Jeleniej Górze odbędzie się pogrzeb 11-letniej Danusi, co wiąże się ze zmianami w organizacji ruchu wokół cmentarza komunalnego.

Jelenia Góra. Pogrzeb 11-latki. Miasto zmienia organizację ruchu wokół cmentarza

Kilka zmian w organizacji ruchu wokół cmentarza komunalnego w Jeleniej Górze zostanie wprowadzonych na czas pogrzebu 11-letniej Danusi. O wszystkim poinformował w czwartek, 18 grudnia, prezydent miasta Jerzy Łużniak, dodając - by nie było wątpliwości - że cmentarz komunalny to dawny "stary cmentarz".

Uroczystości pogrzebowe dziewczynki zaplanowano na sobotę, 20 grudnia, w związku z czym:

Na ul. Skowronków wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy – od ul. Sudeckiej w kierunku ul. Wesołej / ul. A. Mickiewicza, analogicznie jak w dniu 1 listopada.

Dla uczestników uroczystości udostępniony zostanie dodatkowy darmowy parking na terenie Zieleni Miejskiej MPGK przy ul. A. Mickiewicza.

MZK przed i po uroczystościach zapewni na linii nr 12 większe autobusy, kursujące zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy.

Jak dodaje prezydent Jeleniej Góry, na parkingach i głównych ciągach komunikacyjnych w rejonie cmentarza obecni pojawią się policjanci i strażnicy miejscy, czuwający nad bezpieczeństwem i porządkiem publicznym.

- Dziękujemy za wyrozumiałość, współpracę oraz okazany szacunek w tym trudnym dla naszej społeczności czasie - pisze Łużniak.

Dzień pogrzebu dziewczynki będzie też dniem żałoby w mieście.

Tymczasem wśród mieszkańców nie ustaje dyskusja dotycząca przyczyn zbrodni. Za zabiciem 11-latki stoi 12-letnia uczennica tej samej szkoły, która nie była jednak koleżanką ofiary. Z uwagi na wiek sprawczyni nie poniesie ona karnej odpowiedzialności, która w Polsce grozi osobom co najmniej 13-letnim. Jej sprawą zajmuje się sąd rodzinny, który po wysłuchaniu 12-latki zdecydował o zastosowaniu wobec niej środka tymczasowego. Dla dobra sprawy sąd nie ujawnia więcej informacji.