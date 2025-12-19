Ważne wieści przed pogrzebem 11-letniej Danusi! Prezydent Jeleniej Góry wszystko przekazał

W związku z pogrzebem 11-letniej Danusi, który zaplanowano na sobotę, 20 grudnia, prezydent Jeleniej Góry powiedział, że miasto postanowiło czasowo zmienić organizację ruchu wokół cmentarza komunalnego (starego cmentarza). Porządku na miejscy będą ponadto pilnować policjanci i strażnicy miejscy. 11-latka to ofiara zabójstwa, w związku z którym zatrzymano 12-letnią dziewczynkę.

Jelenia Góra. Pogrzeb 11-latki. Miasto zmienia organizację ruchu wokół cmentarza

Kilka zmian w organizacji ruchu wokół cmentarza komunalnego w Jeleniej Górze zostanie wprowadzonych na czas pogrzebu 11-letniej Danusi. O wszystkim poinformował w czwartek, 18 grudnia, prezydent miasta Jerzy Łużniak, dodając - by nie było wątpliwości - że cmentarz komunalny to dawny "stary cmentarz".

Uroczystości pogrzebowe dziewczynki zaplanowano na sobotę, 20 grudnia, w związku z czym:

  • Na ul. Skowronków wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy – od ul. Sudeckiej w kierunku ul. Wesołej / ul. A. Mickiewicza, analogicznie jak w dniu 1 listopada.
  • Dla uczestników uroczystości udostępniony zostanie dodatkowy darmowy parking na terenie Zieleni Miejskiej MPGK przy ul. A. Mickiewicza.
  • MZK przed i po uroczystościach zapewni na linii nr 12 większe autobusy, kursujące zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy.

Jak dodaje prezydent Jeleniej Góry, na parkingach i głównych ciągach komunikacyjnych w rejonie cmentarza obecni pojawią się policjanci i strażnicy miejscy, czuwający nad bezpieczeństwem i porządkiem publicznym.

Dziękujemy za wyrozumiałość, współpracę oraz okazany szacunek w tym trudnym dla naszej społeczności czasie - pisze Łużniak.

Dzień pogrzebu dziewczynki będzie też dniem żałoby w mieście.

Tymczasem wśród mieszkańców nie ustaje dyskusja dotycząca przyczyn zbrodni. Za zabiciem 11-latki stoi 12-letnia uczennica tej samej szkoły, która nie była jednak koleżanką ofiary. Z uwagi na wiek sprawczyni nie poniesie ona karnej odpowiedzialności, która w Polsce grozi osobom co najmniej 13-letnim. Jej sprawą zajmuje się sąd rodzinny, który po wysłuchaniu 12-latki zdecydował o zastosowaniu wobec niej środka tymczasowego. Dla dobra sprawy sąd nie ujawnia więcej informacji.

Zabójstwo 11-latki z Jeleniej Góry. Reporter "Super Expressu" był na miejscu tragedii

