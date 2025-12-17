Jelenia Góra wstrząśnięta: Sąd wydał oświadczenie w sprawie zabójstwa 11-letniej Danusi!

Po tragicznej śmierci 11-letniej Danusi, wiceprezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze wydała oficjalne oświadczenie. Komunikat dotyczy postępowania wobec 12-latki podejrzewanej o udział w tej wstrząsającej tragedii. Jakie kroki podjął sąd?

W środę, 17 grudnia, po godzinie 15:00, wiceprezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, Agnieszka Makowska, przedstawiła krótkie oświadczenie dotyczące sprawy zabójstwa 11-letniej Danusi, do którego doszło w okolicach Szkoły Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze. Sprawa ta wstrząsnęła lokalną społecznością i wywołała ogromne emocje.

11-latka zginęła z rąk starszej koleżanki

Ciało 11-letniej dziewczynki z ranami zadanymi ostrym narzędziem znaleziono w poniedziałek, 15 grudnia przy ulicy Wyspiańskiego, niedaleko Szkoły Podstawowej nr 10, do której uczęszczała zarówno ofiara, jak i podejrzewana o zbrodnię 12-latka. Policja błyskawicznie zatrzymała starszą z dziewczynek. Wiadomo, że obie dziewczynki znały się z widzenia, ale nie były bliskimi koleżankami.

Sąd zabiera głos po zabójstwie 11-letniej Danusi. Jakie decyzje podjęto?

Podczas briefingu prasowego, który odbył się w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze, wiceprezes Agnieszka Makowska poinformowała, że akta sprawy dotyczące nieletniej podejrzanej wpłynęły do sądu dzień wcześniej, o godzinie 15:00. „W dniu wczorajszym o godz. 15 wpłynęły akta z policji dotyczące nieletniej, sprawa została zarejestrowana. Odbyło się posiedzenie z 11-latką, na którym sąd zastosował środek tymczasowy” – powiedziała Agnieszka Makowska.

Ze względu na charakter sprawy i ochronę dobra nieletnich, posiedzenie odbyło się przy drzwiach zamkniętych. Sąd nie przekazał żadnych dodatkowych informacji dotyczących charakteru zastosowanego środka tymczasowego. Wiceprezes Makowska zaapelowała o powagę i zachowanie spokoju w związku z tragedią, jaka miała miejsce w Jeleniej Górze.

Śledztwo trwa, sąd apeluje o powagę. Co dalej w sprawie zabójstwa Danusi?

Oświadczenie sądu podkreśla konieczność zachowania szczególnej ostrożności w komentowaniu sprawy. Sąd zwrócił uwagę na dobro postępowania oraz ochronę nieletnich, które w tej sprawie mają kluczowe znaczenie. Opinii publicznej nie przekazano żadnych szczegółów dotyczących sytuacji prawnej 12-latki podejrzewanej o zabójstwo.

Śledztwo w sprawie śmierci 11-letniej Danusi nadal trwa. Prokuratura i policja prowadzą intensywne czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tej tragedii. Kolejne informacje mają być przekazywane opinii publicznej w miarę podejmowania następnych decyzji procesowych.

