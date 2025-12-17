Znamy datę pogrzebu 11-letniej Danusi z Jeleniej Góry. Rodzina wystosowała apel

Grzegorz Kluczyński
2025-12-17 20:07

Jelenia Góra pogrążona jest w żałobie po śmierci 11-letniej Danusi, która została brutalnie zamordowana tuż obok własnej szkoły. Podano datę ostatniego pożegnania tragicznie zmarłej dziewczynki. Jej rodzina wystosowała apel, który opublikował wraz z nekrologiem prezydent Jeleniej Góry.

Ostatnie pożegnanie 11-letniej Danusi. Kiedy pogrzeb?

Prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak opublikował w mediach społecznościowych nekrolog 11-letniej Danusi. Msza Święta za jej duszę odbędzie się w sobotę, 20 grudnia o godz. 12:00 w kaplicy na Starym Cmentarzu Komunalnym w Jeleniej Górze, natomiast pogrzeb odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu ceremonii żałobnej.

Apel rodziców tragicznie zmarłej 11-latki

Prezydent dodaje, że rodzina Danusi prosi o uszanowanie prywatności i nieobecność mediów podczas ceremonii pogrzebowej. Nekrolog podpisała "pogrążona w głębokim smutku i żałobie rodzina i przyjaciele".

Jednocześnie prezydent Jeleniej Góry poinformował, że tego dnia będzie wprowadzona żałoba na terenie miasta. Prosi, aby organizatorzy wszelkich imprez rozrywkowych, wydarzeń kulturalnych i sportowych rozważyli możliwość odwołania lub przełożenia.

Hufiec Karkonoski w żałobie: "Harcerskim szlakiem szła z sercem otwartym..."

Ponadto w sieci 11-letnią Danusię pożegnał Hufiec Karkonoski. Dziewczynka należała do 14. Drużyny Harcerskiej "Ventus".

"Danusia była osobą, którą zapamiętamy jako pełną energii, uśmiechu i szczerego zaangażowania w życie drużyny. Harcerstwo było dla niej ważne – z dumą przygotowywała się do momentu otrzymania barw stałych, a w niedługim czasie miała stanąć do Przyrzeczenia Harcerskiego. Harcerskim szlakiem szła z sercem otwartym na drugiego człowieka"

- czytamy w przepełnionym smutkiem wpisie w mediach społecznościowych.

Komendantka Hufca ogłosiła żałobę w Karkonoskim Hufcu ZHP w Jeleniej Górze, trwającą do 23 grudnia 2025 r. włącznie.

Zabójstwo 11-latki z Jeleniej Góry. Reporter "Super Expressu" był na miejscu tragedii
