To największa operacja wymierzona w pedofilów! 100 zatrzymanych, porażające szczegóły

2025-12-04

Polskie służby pochwaliły się sukcesem w walce z pedofilami. 100 podejrzanych, w tym 5 o produkowanie treści przedstawiających seksualne wykorzystanie osób małoletnich zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Wszystko w ramach przeprowadzonej w drugiej połowie listopada akcji pod krypt. „Game Over”. Funkcjonariusze pokazali zdjęcia i film z akcji. Ujawnili też porażające szczegóły!

CBZC ujawnia szczegóły operacji "Game over"

Posterunkowy Michał Pietraszko przekazał, że operacja "Game over" była ściśle koordynowana z Departamentem ds. Cyberprzestępczości i Informatyzacji Prokuratury Krajowej oraz z prokuratorami terenowymi z całego kraju. Do udziału w operacji dołączył Wydział do Walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, a działania wspierali policjanci z komend wojewódzkich i powiatowych Policji. Efektem było zatrzymanie 100 osób i przeszukanie ponad 170 mieszkań. 37 podejrzanych zostało aresztowanych.

- W trakcie operacji zabezpieczono 1655 urządzeń sprzętu teleinformatycznego i nośników danych, na których po wstępnej analizie ujawniono nie mniej niż 600 tys. plików z CSAM (Child Sexual Abuse Material) oraz zoofilią. Podczas czynności przeszukania, u niektórych osób ujawniono również narkotyki, broń palną i amunicję. Osoby zatrzymane to mężczyźni w wieku od 18 do 75 lat. 102 osoby usłyszały zarzuty głównie z art. 202 par.3 oraz 202 par.4a k.k., (posiadanie, rozpowszechnianie i produkowanie nielegalnych treści) a w dwóch przypadkach również z 197 i 199 k.k. (zgwałcenie i doprowadzenie do poddania się innej czynności seksualnej) - przekazał post. Pietraszko.

Porażające szczegóły dotyczące zatrzymanych!

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości ujawniło porażające szczegóły! W ręce stróżów prawa wpadli m.in.:

  • 38-letni mężczyzna, który był autorem nagrań przedstawiających seksualne wykorzystanie dziecka z jego najbliższego otoczenia rodzinnego. Mężczyzna okazał się jednym z 10 najbardziej aktywnych producentów i dystrybutorów treści CSAM z terenu Polski. Nielegalne treści zamieszczał na kilku forach pedofilskich,
  • 46-latek, który dopuścił się innej czynności seksualnej wobec 5 dzieci w wieku od 3 do 9 lat z tzw. „zaprzyjaźnionych” rodzin. Dodatkowo, na zabezpieczonych u zatrzymanego nagraniach ujawniono treści, na których poddaje się innym czynnościom seksualnym z ok. 10-letnim chłopcem,
  • mężczyzna, który podżegał matkę dziecka do obcowania płciowego z jej małoletnim, 9-letnim wówczas synem, oraz dopuszczenia się wobec niego innej czynności seksualnej. Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że proceder mógł trwać około czterech lat,
  • blisko 40-letni mężczyzna, który utrwalał treści seksualne z wykorzystania 10-letniej pasierbicy, którą opiekował się pod nieobecność matki,
  • mężczyzna, który rejestrował treści o podłożu seksualnym, z małoletnimi chłopcami poznanymi w pobliżu miejsca swojego zamieszkania,
  • prowadzone czynności, doprowadziły do identyfikacji dwóch małoletnich ofiar szantażu ze strony sprawców, których celem było uzyskanie ich nagich wizerunków (grooming i sextortion), a następnie rozpowszechnianie ich w środowiskach pedofilskich. Funkcjonariusze dotarli do ofiar, aby upewnić się , że przestępczy proceder został przerwany

- W ramach wszystkich dotychczas przeprowadzonych 7 operacji przeprowadzono blisko 6,5 tys. przeszukań, przedstawiono zarzuty 477 osobom, a wobec prawie 200 podejrzanych sąd zastosował tymczasowy areszt. CBZC zabezpieczyło ponad 2,5 mln plików z nielegalnymi treściami CSAM - podsumował przedstawiciel CBZC.

